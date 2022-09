Segni neri sul muro, non serve riverniciare: elimini tutto con questo ingrediente in cucina

Nulla terrorizza di più che vedere comparire dei segni neri sul muro completamente bianco! Niente paura, possiamo trovare delle soluzioni a portata di mano, e non occorre mettere mano a vernici e pennello.

I bambini quando sono in tenera età sono imprevedibili, con una matita o un colore in mano non aspettano altro che dare libero sfogo alla loro creatività artistica.

Segni neri sul muro? Niente paura, non serve riverniciare

Le pareti di casa possono restare segnate con molto poco, anche il tempo che passa o dei movimenti un po’ goffi possono lasciare il segno delle nostre dita, vicino ad un interruttore, e paff! il muro non è più immacolato…

La casa va vissuta, e questo comporta inevitabili distrazioni che lasciano il segno del nostro passaggio. Questo non deve portarci ad essere schiavi della nostra abitazione, e neanche pensare di mettere mano al pennello ogni volta che notiamo dei segni neri sul muro.

Basta seguire alcuni suggerimenti che ci consentano di per pulire macchie e segni sulle pareti di casa.

Come pulire le parete

Quando ci apprestiamo alla pulizia di una parete, è necessario verificare la resistenza della vernice presente sul muro, testandolo su una parte nascosta e poco visibile, come un angolo.

Questo eviterà che si possano formare degli antiestetici aloni di colore diverso della parete. Vediamo tra tanti prodotti naturali che abbiamo in casa, quali possiamo usare per eliminare i segni neri sul muro.

Acqua calda e sapone

Solitamente per pulire eventuali macchie e segni sul muro si utilizza del sapone disciolto in acqua calda, dove si immergerà una spugna pulita o un panno in microfibra.

Una volta bagnata si dovrà strizzarla bene, quindi tamponare la superficie, e infine risciacquare delicatamente.

Non andrebbe mai impiegata la parte abrasiva della spugna, in quanto si rischia di rimuovere la pellicola lucida dalla vernice o peggio ancora di graffiare la parete.

Aceto bianco

Da sempre si è impiegato l‘aceto bianco nelle normali pulizie e nella disinfezione generale della nostra casa, dalla cucina al bagno, ai pavimenti e ora anche per le pareti!

Una volta fatta una miscela di acqua e aceto bianco, si dovrà immergere una spugna o un panno, poi strizzato a dovere, con il quale tamponare la parete segnata.

La parete non va mai strofinata per rimuovere una macchia, ma tamponata delicatamente per evitare di danneggiare il muro. In questo caso non occorre risciacquare, per l’odore non temete scompare una volta che la parete si asciuga.

Bicarbonato di sodio

Anche il bicarbonato di sodio è un prodotto naturale molto usato in casa per le pulizie domestiche green.

Si tratta di un prodotto non aggressivo indicato per pulire una parete dipinta senza danneggiare la vernice. Per farlo sarà sufficiente creare un composto pastoso mescolando in una ciotola, del bicarbonato di sodio con l’acqua calda.

Una volta fatto basta applicare la pasta sulla macchia e lasciare che questa agisca per 1 ora circa.

Mezza patata sbucciata

Si tratta di un trucchetto che fa parte delle conoscenze delle nostre nonne: la patata è in grado di pulire i segni neri sul muro!

Per farlo basta tagliare una patata in 2 parti, quindi strofinare la macchia con la patata, e infine pulire con un panno pulito e asciutto.