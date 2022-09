Sale, perché lo stanno lasciando tutti davanti alla porta di casa: risolve un comune problema

Il sale è uno degli ingredienti principali in cucina, è essenziale per innumerevoli piatti e non solo per minestre e stufati.

Oltre ad esaltare il sapore dei dolci e del pane, il sale grosso è in grado di sbloccare gli scarichi dei lavandini e di molto altro.

Ha un vantaggio in più ad esempio per l‘eliminazione degli scarafaggi che abitano l’impianto idraulico ed escono dai lavandini, soprattutto di notte.

Sale, non solo in cucina

Come bagno di sale è ideale per chi desidera rilassarsi e tonificare la propria pelle. Questo perché, insieme all’acqua calda, attiva la traspirazione e, di conseguenza, l’eliminazione delle tossine.

Per utilizzarlo basta aggiungere sale liberamente nella vasca e immergere il corpo per circa 30 minuti. Chi vive in ​​una città in cui in inverno c’è facilmente neve e ghiaccio, sa che esiste l’abitudine di spargere del sale stradale. Probabilmente in queste città ci sono diversi camion antighiaccio che spargono sale stradale su autostrade, strade e marciapiedi per sciogliere il ghiaccio. Ovviamente il sale stradale è semplicemente salgemma è un sale da tavola nella sua forma naturale. La differenza è che il sale da tavola subisce un lungo processo di purificazione, mentre il salgemma no. E poiché il salgemma ha ancora impurità, è di colore marrone o grigio. Perché metterlo davanti alla porta di casa

Specialmente con la bella stagione. Ad esempio è possibile che sia cercando di allontanare le formiche, sfruttando le proprietà del sale casa sua! Infatti c’è una buona ragione per mettere il sale in casa. È un vecchio trucco della nonne per scacciare le formiche, in quanto le spaventa. Trovare del sale davanti alla porta di casa di un vicino non deve allarmare, vuol dire che sta utilizzando un sistema naturale per risolvere un problema comune a molti di noi. Questo perché il sale è un elemento da cui le formiche scappano istintivamente, si perché come per le erbacce, il sale è un killer naturale. Il suo impiego è davvero molto semplice: spargerlo esattamente dove avete notato il loro passaggio. D’altra parte dopo che le prime formiche esploratrici hanno comunicato alle altre dove andare si crea una ben visibile fila indiana! Una volta individuate sarà sufficiente creare quasi uno stop fisico con il sale grosso, che le piccole formiche non possono attraversare. In tal modo alle formiche si impedisce di entrare in casa.

Assorbire l’umidità e scaccia il malocchio

Mettere del sala davanti alla porta di casa, aiuta a ridurre il livello di umidità interno dell’abitazione. Non è sconosciuto infatti la proprietà del sale per assorbire l’umidità.

Spargere del sale grosso all’esterno di porte e finestre migliora lo stato interno della casa, migliorando il comfort all’interno, ad esempio per la camera da letto.

Se siete superstiziosi conoscete l’uso del sale che allontana le “influenze” negative che possono incombere su di noi.

In questo caso nessuna formula oscura o magica, ma de semplice sale posizionato in casa, quasi fosse un rituale di rigenerazione delle stanze. Un tocco di colore? Il sale rosa dell’Himalaya anche sotto forma di luce o soprammobile.