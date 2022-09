Sale grosso, perché lo stanno spargendo tutti sui davanzali delle finestre: impensabile

By

Ecco che oggi vi sveliamo perché la maggior parte delle persone sta spargendo del sale sui bordi delle finestre. E’ un rimedio efficacissimo.

Continuate a leggere per scoprire perché dovreste limitare il consumo di sale e perché, al contrario, dovreste spargerne in grandi quantità sulle vostre finestre.

Quanto sale consumare al giorno

Esistono tanti miti intorno al consumo di sale. Uno di questi è che questo ingrediente provocherebbe la pressione alta. Non è del tutto vero.

Il sale non è l’unico elemento che può aumentare la pressione sanguigna. Inoltre, non tutte le persone rispondono allo stesso modo al sodio. C’è chi non sperimenta questo inconveniente dopo aver ingerito l’ingrediente.

Quello che succede è che il sale, assieme al glutammato, è l’ingrediente più concentrato nel sodio. Per questo motivo, devi prenderti cura dei tuoi eccessi nel cibo. In questo senso, alcuni esperti esprimono che la raccomandazione di sopprimere il sale per curare l’ipertensione è solo una moda passeggera.

Questo perché ci sono altri elementi minerali che vengono utilizzati per prevenire o curare la pressione alta. Ad esempio, il potassio, se non consumato correttamente, può causare questa condizione medica.

In relazione a ciò, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito di ridurre il consumo di sale a meno di 5 grammi al giorno e di mantenere un adeguato apporto di potassio.

Ha lo scopo di ridurre la pressione alta e il rischio di malattie cardiovascolari. Nonostante i molti miti sul consumo di sale, la verità è che è un ingrediente chiave per ottenere il sodio.

Non si tratta di eliminarlo al 100% dalla dieta, ma di garantire che vengano assunte le quantità ottimali. L’assunzione di 5 grammi al giorno è sufficiente per garantire l’apporto ideale di sodio all’organismo.

Si consiglia inoltre di ridurre l’assunzione di alimenti trasformati e, in generale, rivedere le etichette dei prodotti. Una buona alternativa per gustare piatti sfiziosi e poco salati è attraverso l’uso di erbe e spezie.

Origano, alloro, pepe, aglio, tra gli altri, aggiungono sapore senza aumentare la dose di sodio. Tuttavia, non va trascurato che questo e altri bisogni nutrizionali sono determinati dalle caratteristiche individuali. Pertanto, è sempre opportuno consultare il nutrizionista.

Perché spargerlo sulla tua finestra ti salva

Non tutti lo sanno, ma il sale può essere usato per altri scopi molto lontani da quelli alimentari.

Alcune persone, ad esempio, lo stanno usando per allontanare gli insetti.

Tutto quello che devi fare è spargerne alcuni cucchiaini ai bordi della tua finestra, specialmente sulla superficie.

Così, impedirà a molti insetti di non entrare, specialmente alle formiche, che spesso infestano le nostre case e che compaiono ogni volta che trovano qualcosa di cui cibarsi.

E voi conoscevate questo metodo innovativo? Funziona? Fateci sapere la vostra esperienza!