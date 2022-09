“Resta un’icona”, Serena Bortone non trattiene le lacrime per l’attrice scomparsa: che dramma

Serena Bortone all’interno del suo programma Oggi è un altro giorno è scoppiata in lacrime ricordando una nota attrice scomparsa. Ecco le sue parole.

La stagione televisiva 2022-2023 è iniziata e con lei è anche ripreso il programma rivelazione degli ultimi due anni Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone che ha ricevuto un enorme successo.

Lo show è cominciato nel 2020 come programma di approfondimento per la questione riguardante la pandemica Covid-19 ed in seguito è stato arricchito di altri argomenti diventando uno dei più seguiti negli ultimi anni.

Serena Bortone: la commozione in diretta

Il successo è stato dovuto anche dal forte traino avuto dall’orario di messa in onda, alle 13.30 subito dopo l’edizione del TG1 dell’ora di pranzo e a partire da questa edizione, è stato spostato di circa una mezz’ora lasciando spazio a TG1 – ECONOMIA.

La Bortone all’interno del suo programma ha spesso regalato momenti esilaranti assieme ai suoi ospiti e in particolar modo i telespettatori hanno apprezzato il periodo del Festival di Sanremo 2022 dove assieme a presenze fisse come Jessica Morlacchi, ex leader e voce dei Gazosa, Samuel Peron, Romina Carrisi e tanti altri hanno commentato la kermesse esibendosi in simpatici siparietti in cui hanno ballato e cantato.

Ma lo show regala anche momenti emozionanti e proprio all’interno di questo la conduttrice non è riuscita a trattenere le lacrime e ha voluto ricordare con delle parole sincere una delle attrici più amate di sempre.

Nella puntata del 6 settembre, la conduttrice ha ospitato la scrittrice ed opinionista tv Barbara Alberti e lo scrittore Anthony Summers per raccontare la vicenda, ancora oggi avvolta nel mistero della scomparsa di Norma Jean Monterson Baker, meglio conosciuta con il nome d’arte di Marilyn Monroe.

Il 4 agosto, infatti, c’è stato il 50° anniversario della sua morte avvenuta a soli 36 anni avvenuta per un ipotetico suicidio ma ancora oggi le cause sulla sua scomparsa sono avvolte nel mistero in quanto sono circolati negli anni alcune notizie riguardanti un complotto per mettere fine alla vita della diva.

Lo scrittore Anthony Summers a proposito di questa questione ha affermato che non bisogna sorprendersi se la sua morte sia avvenuta per suicidio o no dato che da sempre l’attrice ha cercato di colmare il vuoto dovuto dalla non conoscenza di suo padre e dalla sua infanzia terribile.

La Alberti, invece, ha definito la sua immagine una potenza fiabesca capace di trapassare i tempi affermando che la sua storia è simile a quella delle protagoniste della fiabe dato che in trentasei anni di vita è stata sbattuta da una famiglia all’altra senza che nessuno la volesse davvero.

Le parole in omaggio a Marilyn Monroe

Dopo le parole degli ospiti anche Serena Bortone, molto commossa dalla vicenda di una delle attrici più iconiche e famose del cinema internazionale ha voluto dire la sua:

“La notte tra il 4 e il 5 agosto del 1962 moriva Marilyn Monroe con diciamo la nozione giornalistica e giudiziaria di ipotesi di suicidio, perché la sua morte è ancora avvolta nel mistero. Lei resta un’icona di sex appeal, bravura, perché era anche bravissima, e di fragilità”

Infatti, le parole della Bortone non potevano essere più azzeccate, dato che Marilyn è rimasta viva nel ricordo della gente diventando una vera e propria icona pop e in molti hanno sfruttato la sua immagine per oggetti di merchandising ancora oggi molto in voga.

Il 28 settembre, su Netflix, verrà pubblicato il film Blonde, ennesimo film sulla vita di Marylin Monroe basato sull’omonimo romanzo di Joyce Carol Oates pubblicato nel 1999.

A dare il volto alla diva indimenticabile questa volta sarà Ana de Armas e dopo la pubblicazione del trailer il pubblico si è diviso per via di chi ritiene l’accento dell’attrice lontano e troppo latinizzante per il ruolo e chi invece trova molto somigliante e perfetta la donna nel ruolo dell’attrice.