Pensione, 1000€ in più per questi pensionati: controlla se rientri in queste categorie

Pensione, 1000 euro in più: buone notizie in arrivo per una platea di pensionati. Controlla attentamente se rientri in queste categorie di beneficiari dell’assegno previdenziale.

Il tema delle pensioni è sempre al centro del dibattito politico e anche per questa campagna elettorale i partiti discutono su quale potrebbe essere la prossima riforma previdenziale. Una volta che si sarà insediato il nuovo Governo, sarà necessario eliminare per sempre la Legge Fornero, confrontare le risorse necessarie per apportare correttivi e per permettere la pensione anticipata.

Per superare la Legge Fornero la Lega è molto attiva su Quota 41. Il PD ha un’altra ricetta per la riforma previdenziale: l’introduzione di maggiore flessibilità nell’accedere al trattamento pensionistico (a partire dai 63 anni). L’obiettivo è quello di cercare un punto di equilibrio tra i costi con le necessità dei lavoratori.

Il Movimento 5 Stelle propone un’uscita flessibile per i lavori gravosi e usuranti e un potenziamento delle pensioni di invalidità per i disabili. L’INPS eroga un assegno previdenziale più sostanzioso per tutti gli invalidi ed è richiedibile anche dai familiari che prestano assistenza continuativa.

Pensioni più ricche: gli aiuti dell’INPS

A seguito del difficile scenario economico e dei continui rincari del prezzo dei generi alimentari, delle bollette e della benzina, gli italiani chiedono aiuti più sostanziosi e l’intervento del Governo. In particolare, gli italiani chiedono forti misure sociali come il reddito di base universale e maggiori aiuti grazie alla Legge 104/92. Tutti gli invalidi a cui sia riconosciuta un’invalidità di almeno il 74% possono beneficare di un assegno previdenziale più sostanzioso.

La stessa attuale normativa ha previsto interessanti aiuti economici per gli invalidi e per i familiari degli invalidi, i c.d. caregivers. Ad esempio, l’INPS eroga un assegno di 1500 euro al mese a tutti gli invalidi che abbiano compiuto i 63 anni, abbiano versato 30 anni di contributi e un’invalidità pari al 74%. Si tratta di un assegno previdenziale che viene erogato a favore degli invalidi e dei caregivers.

Pensioni: a tutti i pensionati 1000 euro. La proposta di Forza Italia

Silvio Berlusconi, il Leader di Forza Italia, ripropone in piena campagna elettorale uno dei suoi cavalli di battaglia: gli anziani. L’obiettivo del fondatore di Mediaset è quello di portare tutte le pensioni a 1000 euro. In un’intervista rilasciata a Mattino 5 Berlusconi ha sottolineato che ci sono troppi poveri in Italia e devono essere aiutati. Anche tutte le mamme che non hanno versato alcun contributo hanno diritto a percepire mille euro. A proposito dei giovani, il leader di Forza Italia sottolinea che le