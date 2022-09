Macchie d’olio sui tessuti, altro che borotalco: è questo l’ingrediente che toglie tutto in 2 minuti

By

Sarà capitato a tutti noi di mettere un bel vestito e dopo poco ritrovarlo sporco d’olio. Insomma a chi non è mai successa una sventura di questo tipo! Dire sventura non è un’esagerazione dal momento che l’olio è difficile da eliminare e chi ha avuto modo di sperimentarlo di persona sa di cosa stiamo parlando.

Come accennato poco fa, eliminare una macchia d’olio è davvero un’impresa ardua, difficile, ma non impossibile. Qui di seguito infatti vi parleremo di un ingrediente davvero speciale in tal senso, poiché vi aiuterà a salvare il vostro vestito!

Non ci credete eh? Continuate a leggere e rimarrete completamente di stucco. L’ingrediente di cui vi parlerò è ogni giorno sotto i vostri occhi!

Eliminare una macchia d’olio è possibile

Ebbene si, non ci credevate, vero? Avete sporcato il vostro vestito e ora non sapete come togliere quella macchia d’olio?

Non temete, esiste quell’ingrediente in grado di eliminare le antipatiche macchie di olio dai vostri vestiti. Il bello è che si tratta di uno di quegli ingredienti che abbiamo a portata di mano, a casa e che dunque non sarà difficile da reperire.

Ovviamente non mi riferisco al borotalco: lo sappiamo bene che funziona anche questo, ma ne esiste un altro ancora più efficace. A quale ingrediente ci riferiamo allora? Continua a leggere qui di seguito.

I rimedi per rimuovere le macchie di olio

Prima di parlare di questo specifico ingrediente, vi vogliamo parlare di quello che forse già sapete.

Ovvero esistono altri metodi casalinghi per togliere le macchie di olio. Rimedi questi che sicuramente avrete trovato utili: parliamo della farina, del bicarbonato, dell’amido alimentare o ancora del succo di limone.

Chi di voi non ha mai utilizzato questi rimedi naturali?

Il sale e tanti altri ancora ingredienti magari vi hanno pure salvato in certe occasioni, ma forse non ne siete rimasti così entusiasti, vero? Bene, qui di seguito vi parlerò di un ingrediente che invece vi lascerà a bocca aperta e che riutilizzerete ogni volta che sarà necessario rimuovere quell’odiosa macchia di olio.

Aceto: la sua efficacia

Qualcuno l’avrà capito, qualcun altro no, ma ci riferiamo all’aceto. L’aceto rappresenta in natura uno degli ingredienti più “forti” se si parla di pulire.

Come usarlo su una macchia di olio? Semplice, basterà utilizzarne una piccola quantità, lasciandolo agire per qualche minuto e poi basterà risciacquare con acqua tiepida e del sapone.

Se volete ottenere un effetto ancora più forte, potete mettere dell’aceto nella vostra piccola vasca di sapone della vostra lavatrice. Perché fare questo? Per ottenere un lavaggio a tutto tondo dei vostri vestiti.

Come mai l’aceto rappresenta uno dei metodi più efficaci in tal senso? Sicuramente ve lo starete chiedendo. Perché contiene degli acidi naturali che gli consentono di eliminare il grasso dai vari tessuti.

Come un vero ammorbidente è inoltre in grado di rendere morbidi i nostri vestiti. Insomma l’aceto è molto di più di ciò che pensavamo, vero?

Aceto: i suoi vari utilizzi

L’aceto non è solo ottimo per condire insalate o altre, ma può essere valido anche come sgrassante e lo abbiamo appena visto.

C’è chi lo utilizza anche per lavare piatti e posate, soprattutto in presenza di odori forti che bisogna annientare. Chi l’avrebbe detto che questo liquido fosse in grado di fare tutto questo?

Pensate che può anche essere utilizzato per mettere sottaceto la carne, la frutta, le cipolle e tanto altro ancora. Insomma in casa abbiamo un ingrediente miracolo e non lo sapevamo. Oggi avete anche scoperto che è ottimo come sgrassante: cosa vogliamo di più?