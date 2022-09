La Russia accusa l’Italia: “Spinti al suicidio dagli Usa”

La Russia ha espresso chiaramente il suo parere riguardo all’Italia e alla sua posizione in questo momento del conflitto. Accuse pesanti che tirano in ballo anche gli Usa.

Nel mirino russo ora è finita l’Italia. Mosca ha attaccato il nostro paese proprio nel giorno, nel quale il ministro Cingolani, ha discusso il piano di razionamento del gas. Una guerra all’ultimo sangue, quella di gas e energia, che sta apportando un cambiamento consistente nei rapporti internazionali tra gli Stati.

La Russia accusa l’Italia

La Russia accusa l’Italia di aver firmato, in sostanza, la sua stessa condanna. La posizione italiana riguardo al conflitto Russia – Ucraina è chiara fin dagli esordi della guerra. Fino ad ora però non erano state mosse accuse specifiche al nostro paese. O almeno non in questo modo e con questi termini.

L’attacco alle scelte messe in atto dall’Italia è stato sferrato tramite il canale Telegram. Il discorso è stato fatto da Maria Zakharova che è la portavoce del ministro degli esteri russo. Durissime parole che fanno luce sul reale pensiero della Russia riguardo all’Italia.

Secondo i russi, il comportamento tenuto dal governo italiano, non ha fatto altro che arrecare danni agli italiani stessi. Ma è stato dichiarato anche che le alleanze prese durante questo conflitto porteranno l’Italia a essere fregata.

Suicidio annunciato

La Russia attacca l’Italia e lo fa in maniera pesante. Ridicolizzando le scelte del governo che, a loro avviso, porteranno al collasso imprese e privati. La guerra energetica e la successiva crisi hanno fatto prendere, secondo Mosca, strade sbagliate al nostro paese.

La Zakharova ha scritto: “Roma è spinta al suicidio economico per la frenesia sanzionatoria euro-atlantica“. Ha inoltre aggiunto che chi sta pagando il prezzo più caro delle sanzioni emesse siamo proprio noi.

La Russia afferma che, le imprese italiane saranno messe in ginocchio e a trarne vantaggio sarà chi ci ha spinto, secondo loro, a farlo. Gli Usa avrebbero convinto l’Italia per poi approfittare della debolezza futura per acquisire le aziende in crisi.

La portavoce del ministro degli esteri russo ha concluso dicendo che a breve si vedrà realmente come stanno le cose. Secondo loro, l’Italia, si accorgerà di aver dato retta ad una nazione che appena possibile fregherà anche noi.

Le risposte del governo italiano alle accuse sono state varie. Il ministro Cingolani non ha voluto approfondire e ha spiegato di scegliere il silenzio. Letta e Di Maio invece hanno risposto alle accuse della Russia spiegando che non può essere tollerata una simile diffamazione e che bisogna rispondere prontamente.

L’unico che ha reagito in maniera cauta è stato Salvini. Molte le accuse mosse al deputato che sembra non voler esporsi ed è accusato di sostenere la Russia.