“Il primo scatto in pubblico”, Totti e Noemi sorpresi nel cuore della notte così | FOTO

Francesco Totti e Noemi Bocchi non si nascondono più. I due sono stati sorpresi, insieme, nel cuore della notte. Arriva il primo scatto in pubblico dei due. Ilary Blasi è sconvolta.

Ormai è palese e non ci sono più dubbi: Totti e Noemi sono una coppia. Arriva la foto della loro prima apparizione pubblica. Lo scatto ha fatto il giro del web e ha lasciato tutti senza parole. Che colpo al cuore per la conduttrice Mediaset!

Totti e Bocchi sono una coppia ufficialmente

Ormai non si nascondono più. Francesco Totti e Noemi Bocchi escono allo scoperto, i due continuano ad amarsi e non più in segreto. Lei, l’ex moglie di Mario Caucci, patron del Tivoli calcio, si è invaghita dell’ex calciatore della Roma poco più di un anno fa.

I due si sono incontrati in Sardegna, durante l’estate del 2021, ad un torneo di padel e a quanto pare, è scattato immediato il colpo di fulmine. Che batosta per Ilary Blasi che da un momento all’altro si è ritrovata senza il compagno di una vita e soprattutto senza la serenità familiare, la stessa che fino ad ora aveva reso la sua esistenza paradisiaca e a dir poco idilliaca.

Francesco e Noemi ormai hanno deciso di viversi alla luce del sole o meglio della notte. Sono stati paparazzati insieme. Ecco i primi scatti della loro uscita pubblica.

I due amanti beccati insieme nel cuore della notte

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati beccati così, nel cuore della notte insieme. Arriva il primo scatto della loro uscita in pubblico. Dopo mesi di silenzio e di sotterfugi per cercare di sfuggire dall’attenzione dei mass media, i due amanti si sono mostrati insieme.

Le prime immagini arrivano dal settimanale Chi che a loro ha dedicato un servizio, e sul quale è possibile vedere alcuni scatti in anteprima. L’ex calciatore della Roma e l’ex moglie di Mario Caucci si stanno vivendo la loro relazione senza pensare più a niente e a nessuno.

I due sono stati fotografati fuori la Hostaria del vicoletto, un locale a Terracina che per tanti anni è stato anche il posto prescelto da Ilary e Francesco per le loro cenette romantiche. La coppia, che ha cenato allo stesso tavolo, è stata vista entrare ed uscire dal locale però in momenti separati, per non attirare l’attenzione dei giornalisti e dei curiosi.

In uno scatto in particolare, si può notare Francesco cercare con lo sguardo la sua Noemi. Ormai non ci sono più dubbi. La separazione da Ilary è ufficiale e nessun ritorno di fiamma potrà mai esserci, almeno per il momento.

Totti, che è scomparso dai social, è stato però beccato in compagnia di Noemi proprio qualche ora fa. Sebbene abbia cercato di mantenere più segreta possibile questa relazione, ora il pupone è di nuovo sulla bocca di tutti.

Le foto dei due amanti fanno il giro dei social

Cosa ne penserà la Blasi di questi scatti? A quanto pare, i due ex coniugi vivono ancora insieme e stanno mantenendo dei rapporti civili per il bene dei figli, ma ciascuno di loro ha già iniziato a condurre vite diverse.

Nel frattempo, la conduttrice Mediaset e il pupone hanno sfoderato le loro armi legali migliori. Ciascuno di loro ha selezionato un team di avvocati che assisterà l’uno e l’altra. La ex coppia è pronta a scontrarsi in tribunale per porre per sempre fine a quello che è stato uno degli amori più belli e decantati della televisione italiana.