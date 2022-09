Ida Platano di UeD, clamoroso: scatta il bacio proprio con lui | Altro che Riccardo

Ida Platano dimentica una volta per tutte Riccardo. Il cavaliere tarantino sostituito proprio con lui. Arriva il bacio con un altro uomo, lui è famosissimo.

La dama bresciana fa chiacchierare tutti. Riflettori puntati su di lei: altro che Riccardo! Arriva il bacio proprio con lui, lo conosciamo benissimo.

Ida Platano, di nuovo protagonista di Uomini e Donne

Il dating show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi sta per tornare in onda. Tra poco più di una settimana il consueto appuntamento con il salotto dei sentimenti riparte e farà compagnia per un altro lungo anno televisivo ai telespettatori di Mediaset che non vedono l’ora che le porte della corte di Queen Mary si riaprano per il trash della stagione 2022-2023. Ida Platano è ancora una volta protagonista indiscussa del salotto di Canale 5.

Proprio su di lei, arrivano delle anticipazioni che lasciano senza parole: altro che Riccardo, la dama bresciana ha ritrovato il sorriso insieme a lui, il famosissimo con il quale scatta anche un bacio appassionato.

Scopriamo chi è il fortunato che ha conquistato il cuore della bella dama che da anni ormai è alla ricerca dell’amore. Cupido questa volta avrà scoccato la freccia colpendo il cuore giusto? Staremo a vedere.

La dama bresciana si bacia con lui

Ida Platano non ha più intenzione di versare una sola lacrima per Riccardo Guarnieri. Lei e il cavaliere tarantino sono stati insieme per diverso tempo ma la loro relazione è finita e tra l’altro in maniera anche piuttosto drammatica.

La parrucchiera è nuovamente protagonista anche della nuova edizione di Uomini e Donne e proprio sul suo conto arrivano delle anticipazioni che fanno ben sperare i fan della dama. Altro che Riccardo, la Platano si bacia con lui, con il suo ex fidanzato Alessandro Vicinanza.

I due, a quanto pare, hanno ripreso a frequentarsi, sono usciti insieme e si sono anche baciati. Sembra dunque che la migliore amica di Gemma Galgani abbia dimenticato finalmente Riccardo.

Sarà davvero così? Sappiamo che più volte Ida ha cercato di lasciarsi questa storia dolorosa alle spalle ma di punto in bianco, è ricaduta di nuovo in un vortice di sentimenti tormentati senza fine.

Sembra però che sia sua intenzione, adesso, vivere serenamente la (ri)conoscenza con Alessandro che è ripartita con delle basi e dei presupposti diversi. Sempre secondo alcune anticipazioni, dopo aver fatto questa confessione in puntata, Ida ha avuto un litigio anche con un suo caro amico, Armando Incarnato.

Il cavaliere partenopeo sarebbe furioso con la dama bresciana, i due avrebbero discusso animatamente davanti a tutti. Per quanto riguarda invece Riccardo Guarnieri? Ritroveremo anche lui in trasmissione. Ma come avrà preso il cavaliere tarantino la frequentazione di Ida che ricomincia con Alessandro Vicinanza?

Ricordiamo infatti che, poco prima che si concludesse l’edizione appena passata di Uomini e Donne, Alessandro e Ida non si erano lasciati in buoni rapporti ma oggi sono pronti a seppellire l’ascia di guerra e a porre le basi magari per un nuovo sentimento.