“Hai capito il figlio di Gigi…”, LDA dopo Amici trova l’amore: beccato proprio con lei | FOTO

Dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, LDA sembra aver trovato l’amore. Ecco la foto con la sua fidanzata.

Nel corso della passata edizione di Amici di Maria De Filippi sono molti gli ex talenti che sono rimasti nel cuore del pubblico e che ancora oggi dopo qualche mese dalla finale che ha visto trionfare il cantautore Luigi Strangis, continuano ad essere molto seguiti.

Per questo motivo, pare che nella prossima edizione del talent, che andrà in onda a partire da domenica 18 settembre su Canale 5, gli autori abbiano deciso di far tornare nel ruolo di “motivatori” due ex allievi della scorsa edizione.

LDA beccato con la sua fidanzata

Per quanto riguarda la danza, sarà il ballerino latinista, che abbiamo visto durante questa estate sul palco del Cornetto Battiti Live, Nunzio Stancampiano a dare manforte ai nuovi ballerini della scuola di Amici.

Mentre, per quanto riguarda i cantanti, sembra che la scelta sia ricaduta su LDA, che a detta di molti avrebbe meritato la finale rispetto ad altri suoi compagni di avventura che invece ci sono arrivati.

Al momento però da parte di LDA non c’è stato alcun commento o alcuna confermata e sembra che il giovane cantautore sia impegnato non solo a pensare al suo eventuale ruolo all’interno di Amici ma anche ad una possibile partecipazione al prossimo Festival di Sanremo.

Infatti, nelle ultime settimane sono cominciati a trapelare i primi nomi possibili che potrebbero prendere parte alla prossima edizione della kermesse canora ed è stato fatto anche il nome di LDA.

Al momento però, si trattano di sole indiscrezioni e solamente a partire da dicembre potremo sapere con certezza dalla voce del direttore artistico e conduttore Amadeus quali saranno i 22 big che prenderanno parte al Festival a cui si aggiungeranno i primi tre classificati di Sanremo Giovani.

Inoltre, sembrerebbe che ci possa essere una possibilità di vedere in gara LDA in duetto con suo padre Gigi D’Alessio dopo che qualche mese fa il ragazzo ha preso parte alla festa dei 30 anni di carriera del cantautore duettando con lui.

L’emozionante esibizione, secondo alcune fonti, avrebbe colpito così tanto Amadeus che avrebbe chiesto al cantante e a suo figlio di inviare un brano per il prossimo Festival di Sanremo, ma anche su questa notizia non ci sono notizie certe.

L’amore del giovane cantautore

Quindi, non sappiamo se LDA, oltre a partecipare al Festival di Sanremo, assieme a Nunzio prenderà davvero parte alla prossima edizione di Amici, dato che i due ragazzi non hanno detto una parola su questo loro presunto ritorno all’interno del talent, ma entrambi stanno facendo parlare molto per via delle loro storie d’amore.

Sebbene Nunzio, sembra essere legato alla collega Cosmary Fasanelli, ex fidanzata del cantautore Alex, LDA sembra aver perso la testa per una bellissima ragazza come lui stesso ha dichiarato.

Infatti, in un’intervista del mese scorso dove è stato ospite all’interno del format di Youtube, Dimmi di te, di Lorella Cuccarini, il cantautore ha affermato di essere molto preso da una ragazza che stava conoscendo e di aver avuto per lei il classico colpo di fulmine.

Hai capito il figlio di Gigi…Bravo LDA…sempre piaciuto! Spero presto di sentire della tua nuova musica! PIC.TWITTER.COM/XNLYZ1WFFI — Supereroe della Tv (@supereroetv) SEPTEMBER 7, 2022

A distanza di qualche settimana, alcuni utenti del web hanno scovato alcune foto e informazioni riguardo la presunta fidanzata di LDA e hanno inviato il materiale all’influencer del gossip Deianira Marzano che ha pubblicato tra le sue storie queste informazioni.

La giovane donna si chiama Giulia e secondo alcuni followers della Marzano sarebbe originaria di Motta Visconti e la relazione con LDA va avanti da un po’ di tempo e spesso i due sono stati avvistati assieme a Roma e a Sperlonga.

Sui social, la notizia ha fatto impazzire i fan del cantante che apprezzando la sua musica si sono mostrati contenti della sua storia d’amore.