Frittelle di zucchine al forno, più buone di quelle fritte: soltanto 75 kcal | Eccezionali

Ecco che oggi vi spiegheremo qual è il metodo di conservazione delle frittelle e soprattutto la ricetta di quelle al forno con le zucchine.

Continuate a leggere per scoprire tutti i segreti di frittelle e pancakes e una ricetta che siamo sicuri che riprodurrete all’istante.

Come conservare frittelle e pancakes

Friggete le frittelle entro 2 ore dalla cottura. Coprire i pancake con un foglio o pellicola trasparente o conservare in un contenitore ermetico per evitare che si secchino.

Per congelare i pancake, fai scivolare un foglio di carta oleata tra ogni pancake, quindi avvolgilo con cura in un foglio o congela in un sacchetto per congelatore resistente.

Questa è la procedura per congelarli, ma qual è la durata di conservazione? La risposta precisa a questa domanda dipende fortemente dalle condizioni di conservazione. Conserva sempre i pancake surgelati nel congelatore.

Se conservati in condizioni adeguate, i pancake surgelati manterranno una qualità ottimale per circa 2 mesi nel congelatore, ma generalmente rimarranno sicuri da mangiare dopo questo periodo.

I pancake surgelati di solito hanno una data di scadenza ed è la stima del produttore di quanto tempo i pancake surgelati manterranno una qualità ottimale.

I pancake surgelati conservati continuamente nel congelatore a -18°C si conservano a tempo indeterminato, a condizione che siano stati conservati correttamente e la confezione non sia danneggiata.

Se si sono sviluppate macchie o scolorimento sulle frittelle congelate, si è verificata un’ustione da congelatore. Ciò non le renderà pericolose da mangiare, ma influirà negativamente sulla loro consistenza e sapore.

Veniamo ora alla nostra ricetta delle frittelle di zucchine al forno!

La ricetta dei quelle di zucchine al forno

In questa facile ricetta, le zucchine finemente grattugiate si trasformano in favolose frittelle.

Le frittelle di zucchine sono succose e tenere e hanno un ottimo sapore caldo o freddo con panna acida o salsa di mele.

Ingredienti

400 g di zucchine

200 g di farina

50 g di burro

2 uova

3 g di sale

Ed ecco di seguito il procedimento:

Lavate, tagliate e mondate le zucchine (potete lasciare anche la pelle parzialmente). Eliminate i semi e grattugiate le zucchine.

Amalgamare ora le uova e aggiungetele al composto di zucchine. Aggiungere poi il sale e la farina e mescolare bene.

Se il composto è troppo denso, versate un po’ di latte e mescolate ancora bene. Scaldate il burro in una padella e fatevi rosolare le frittelle. Un’alternativa è quella di metterle nel forno con un filo d’olio, in una teglia ricoperta di carta da forno.

Servire poi le frittelle di zucchine calde con panna acida o salsa di mele.

E voi conoscevate questa ricetta gustosissima e davvero facile da preparare, che piace molto sia ai grandi che ai piccini? Fateci sapere se la riprodurrete!