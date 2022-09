“Finalmente, era ora!”, Rocio Morales lo desiderava da una vita: che gioia

Rocio Morales non potrebbe essere più contenta! Arriva la notizia che tutti stavamo aspettando, finalmente è accaduto. Che grande gioia!

La famosa attrice spagnola lascia tutti a bocca aperta. La lieta notizia riempie il cuore dei suoi fan di gioia. E chi se lo sarebbe mai aspettato? Tutti al settimo cielo per lei.

Rocio Morales al settimo cielo dopo la grande novità

Modella, conduttrice, attrice: Rocio Muñoz Morales è uno dei volti noti del piccolo schermo più amati d’Italia e della Spagna. Classe 1988, è nata a Madrid. Dopo aver studiato giornalismo, si dedica alla sua passione più grande che è la recitazione, iscrivendosi anche ad una famosa Accademia d’arte.

Inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo da giovanissima. Grazie alla sua insegnante di danza partecipa all’edizione spagnola di “Ballando con le stelle”, poi nella serie televisiva su Telecinco, “La Pecera de Eva”.

Nonostante in Spagna abbia avuto tantissimo successo, Rocio ha sempre puntato all’Italia, la nazione che oggi è diventata la sua casa. Nel nostro bel Paese l’abbiamo vista in alcune fiction e film di grandi successo come “Tango per la libertà” insieme ad Alessandro Preziosi o ancora al teatro con lo spettacolo “Certe notti” che l’ha consacrata anche come attrice teatrale.

Dal 2011 fa coppia con il sexy symbol italiano, Raoul Bova, incontrato sul set del film “Immaturi”, che l’ha resa mamma di due figlie, Luna nata nel 2015 e Alma nata nel 2018. Arriva proprio per lei e la sua famiglia, ora, la lieta notizia che lascia tutti senza parole: finalmente è successo! Che meravigliosa gioia!

Tutti felicissimi per l’attrice spagnola

Grandi notizie per la famiglia Bova-Morales ma in particolare per Rocio: finalmente è successo, arriva la comunicazione che tutti stavano aspettando. Non si tratta di una gravidanza inattesa ma di una news altrettanto meravigliosa: la famosa attrice spagnola è stata scelta come madrina della Mostra del cinema di Venezia che da anni è un evento attesissimo non soltanto in Italia ma in tutto il mondo.

L’attuale direttore Alberto Barbera, ha voluto fortemente Rocio accanto a sé, a ricoprire questo ruolo importante. Una decisione quella di Barbera che ha reso la bella spagnola una donna al settimo cielo.

La bella attrice non potrebbe essere più contenta. Ha affermato a questo proposito:

“Che grande onore è per me essere qui: è bello, bello, bello, più bello di quanto immaginassi. Questo è luogo magico. Per me è una grande emozione, una gioia infinita. Sono fiera di essere alla Mostra del cinema. Sono fiera di essere in Italia”.

Tra pochissimo a Venezia non sarà più da sola, anche il compagno e le figlie la raggiungeranno per sostenerla in questo nuovo progetto. Nel frattempo, i fan si sono mostrati felicissimi per lei: finalmente è stato scelto qualcuno di attinente al ruolo per condurre, in veste di madrina, il Festival del cinema, una vera attrice, come hanno dichiarato sui social.

Tante sono le polemiche che nel corso degli anni ci sono state proprio riguardo il famoso Festival e le sue madrine. Tra chi reputava le scelte del direttore poco “azzeccate” e chi che le personalità dello spettacolo scelte fossero distanti o per nulla adatte alle vesti di madrina, oggi la situazione è diversa.

Tutti si sono mostrati felicissimi per la bella Rocio, tanti speravano che la scelta quest’anno ricadesse proprio su di lei: “finalmente una vera attrice conduce questo evento attesissimo”, si dice sui social e, noi ne siamo sicuri, la Morales non deluderà per nulla i suoi affezionatissimi fan.