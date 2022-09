“È finita per sempre”, divorzio fulmineo dai Grimaldi: famiglia sfasciata a Monaco

Colpo di scena in casa Grimaldi, un’altra famiglia si sfascia a Monaco. Questa volta il divorzio è stato inevitabile, i sudditi sono senza parole.

Nuovo giorno nuovo gossip per la Royal Family monegasca: proprio loro pronti al divorzio che è stato inevitabile. Un’altra famiglia va a pezzi. I sudditi del Principato sono allibiti.

La famiglia Grimaldi protagonista del gossip

Chi dice di non conoscere i Grimaldi sicuramente sta mentendo. Come si può non essere al corrente dei più gustosi gossip e pettegolezzi che ogni giorno i mass media nazionali e internazionali lanciano sulla famiglia più famosa del Principato?

Da sempre Alberto II e il suo entourage composto dalla moglie Charlene Wittstock ma anche dalle sorelle Carolina e Stéphanie, con tanto di figli, nipoti e pronipoti, sono costantemente al centro dell’attenzione. I riflettori sono puntati su questo clan famoso in tutto il mondo che non smette mai di sfornare scandali di corte e inciuci reali che tanto attirano la curiosità degli appassionati delle Royal Families.

Ebbene, oggi gli occhi del mondo sono tutti per una famosissima coppia del clan Grimaldi: proprio loro si separano, il divorzio è stato inevitabile. Finisce così una storia d’amore durata tanti anni. Ecco chi sono i protagonisti di questa notizia che ha sconvolto il mondo ma soprattutto i sudditi monegaschi che sono senza parole.

La coppia è scoppiata: divorzio inevitabile per loro

Amatissima coppia appartenente al clan dei Grimaldi ha preso una decisione inaspettata: il divorzio è stato inevitabile, loro pronti a dirsi addio dopo anni insieme. Stiamo parlando di Carolina di Monaco e del principe Ernst August di Hannover.

Il cugino della Regina Elisabetta che tra l’altro era anche in lizza al trono inglese prima di rinunciare ai suoi diritti da reale, ha sposato la sorella di Alberto II nel 1999. Dal loro matrimonio è nata è una figlia, Alexandra, la ragione per la quale mamma Carolina per diversi anni ha deciso di rimanere in un matrimonio che la faceva soffrire.

Ernst August di Hannover non ha un’ottima fama nel Principato monegasco e nel mondo. Lui, che è considerato un attaccabrighe per eccellenza, è in lite anche con suo figlio, Ernst August Junior di Hannover, per un castello appartenente alla loro famiglia, quello di Marienburg, messo in vendita al prezzo simbolico di €1, dato che le spese per restaurarlo sono troppo onerose.

Padre e figlio sono protagonisti di una vicenda giudiziaria che ancora oggi fa parlare il mondo. Ebbene, Carolina anche è stufa di suo marito dal quale tra l’altro è separata in casa da ormai diversi anni.

La sorella di Alberto si sarebbe finalmente convinta a concedergli il divorzio. Che senso ha stare più insieme se non ci si ama e soprattutto se ciascuno svolge vite diverse? Il principe di Hannover è stato beccato infatti in compagnia di un artista spagnola, la sua amante da anni, Claudia Stilianopoulos.

I due ormai non si nascondono più e vivono la loro relazione alla luce del sole. Se inizialmente la sorella di Alberto II era restia a compiere questo passo, ora sembra che non abbia intenzione di pensarci sopra più di tanto. Anzi, la principessa monegasca ha dato la sua benedizione all’ormai ex marito che pare abbia tutte le intenzioni di risposarsi.

Dopo tanti anni insieme un’altra coppia dunque si sfascia. Il divorzio in questo caso è stato inevitabile: tra tradimenti e crisi, non si poteva sperare in una fine diversa.