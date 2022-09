Corea del Sud, il tifone Hinnamnor raggiunge il Paese: 10 morti

Il tifone Hinnamnor si è abbattuto sulla Corea del Sud, provocando diversi morti, dispersi, danni alle città. Attualmente comunque il pericolo non è passato.

L’uomo non può permettersi di contrastare la forza della natura: non ha abbastanza capacità, strumenti e possibilità per farlo. Può solo cercare di limitare i danni. Per questo dovrebbe stare molto attento a non sfidarla. Eppure pare che pochissime persone al mondo lo abbiano capito e stiano cercando di preservare il Pianeta che li ospita. Tutti gli altri continuano a non curarsene e nel frattempo la furia della natura continua ad abbattersi in molte aree del mondo. Questa volta è toccato alla Corea del Sud, su cui si è abbattuto il tifone Hinnamnor.

Il tifone Hinnamnor

Sulla Corea del Sud si è scagliato il tifone Hinnamnor, che ha causato danni davvero di grandissima entità. E non parliamo solo di danni materiali, perché 10 persone hanno perso la vita ed altre due sono attualmente disperse.

La tempesta alle prime luci dell’alba ha colpito la costa meridionale. Circa 20mila abitazioni sono rimaste completamente senza luce e le persone sono state invitate a restare a casa per preservare la loro incolumità.

A quel punto si sono verificate piogge fortissime, le onde sono diventate altissime, strade e palazzi sono completamente allagati ed ancora oggi c’è il pericolo che possano verificarsi ulteriori inondazioni, frane e maremoti.

A Pohang, una delle aree più colpite, 9 persone sono rimaste bloccate in un parcheggio sotterraneo. Secondo le ricostruzioni dei media locali, questi avrebbero provato a spostare le loro auto durante i temporali, ma purtroppo solo 2 sono riuscite a sopravvivere.

Questo si aggiunge ai fortissimi temporali che si erano abbattuti su Seoul e le regioni vicine e che avevano scatenato alluvioni improvvise e causato diverse vittime.

Il più potente degli ultimi decenni

Il tifone Hinnamnor è in assoluto uno dei più potenti negli ultimi decenni, con un raggio di 400 chilometri.

Basti pensare che i venti hanno raggiunto 155 chilometri all’ora, costringendo circa 3.400 persone ad evacuare. Altre 14.000 sono rimaste nelle loro abitazioni, ma dovranno lasciarle a breve e circa 600 scuole sono chiuse.

Inoltre 250 voli sono stati cancellati ed inoltre diversi traghetti e pescherecci sono rimasti bloccati. Inoltre circa 12.000 edifici sono andati completamente distrutti e quasi 90.000 famiglie si trovano senza energia elettrica in casa.

Il primo ministro Han Duk – soo non ha nascosto la sua paura ed ha chiesto uno sforzo per mettere in salvo la gente che si trova nelle aree vulnerabili.

Attualmente il problema è il seguente: il tifone si starebbe spostando, dal sud, verso nord – est, cioè in pratica si sta dirigendo verso mare aperto.