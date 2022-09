“Ci siamo tanto amati”, Gabriel Garko è stato l’amante: lo conosciamo benissimo

Gabriel Garko è stato il suo amante. Il famoso attore italiano ha avuto una relazione proprio con lui: lo conosciamo benissimo, è famoso in tutta Italia. E chi lo avrebbe mai detto?

Il sexy symbol italiano per eccellenza, Gabriel Garko, è stato l’amante di un famosissimo personaggio del mondo dello spettacolo. Si tratta di lui, lo conoscete tutti.

Gabriel Garko, rivelazione incredibile sul famoso attore

Gabriel Garko si può considerare sicuramente uno tra gli attori più amati e talentuosi del panorama artistico italiano. Da tanti anni è il volto noto di fiction e serie televisive di grande successo.

Diversi i progetti professionali che lo hanno lanciato alla popolarità. Come dimenticarlo, per esempio, ne “Il bello delle donne”? O ne “L’onore e il rispetto”? Quest’ultima è stata poi la fiction che lo ha consacrato ancora di più al successo.

Lui, che ha fatto parlare di sé non soltanto per la sua bravura e il suo carisma ma anche per il coming out inaspettato, continua ancora oggi ad avere i riflettori puntati addosso. Spunta una indiscrezione che lascia tutti a bocca aperta.

Proprio lui, l’ex fidanzato di Manuela Arcuri e di Eva Grimaldi, è stato l’amante di un uomo, un personaggio molto importante del mondo dello spettacolo che ha deciso di parlare e di raccontare tutta la verità. Arriva la confessione che nessuno si aspettava.

L’attore italiano è stato l’amante di lui

Arrivano indiscrezioni su Gabriel Garko che lasciano tutti senza parole. Il famoso attore italiano è stato l’amante di lui, di un uomo molto importante della televisione. Stiamo parlando di Gabriele Rossi.

Attore e ballerino di grande successo, classe 1988, Gabriele è un artista amatissimo e seguitissimo che ha preso parte a diverse fiction popolarissime come “Tutti pazzi per amore” o ” Che Dio ci aiuti”.

Da qualche anno, Rossi sta sperimentando anche la strada della produzione ed è proprio lui il regista di “Briciole”, un cortometraggio che ha raccolto molti consensi positivi. Ebbene, a fare una confessione che nessuno si aspettava è proprio Gabriele che ha dichiarato che Gabriel Garko è stato il suo amante.

Galeotto fu il set de “L’onore e il rispetto”, dove scattò la scintilla con Garko:

“Ho conosciuto Gabriel che avevo 19 anni. Già in quel tempo fummo amanti per quattro, cinque mesi. Lui era fidanzato e io anche. Ci siamo tanto amati. Quell’amore scoppiato sul set de ‘L’onore e il rispetto 2’ è durato il tempo del set. Ci siamo conosciuti in una Sicilia che ha facilitato questa passione. Per me era il primo set importante. Io ero molto spaventato. Gabriel all’epoca aveva 36 anni. Erano gli anni in cui le sue fiction portavano uno share del 30%, il suo essere era molto ingombrante”.

Nascondere al tempo la propria sessualità non ha consentito ad entrambi di viversi appieno. I due si lasciarono per ritrovarsi poi dieci anni dopo, con il cuore libero e le idee più chiare e cominciarono a viversi da fidanzati.

Gabriele e Gabriel sono stati insieme un bel po’ di anni prima di dirsi definitivamente addio. Purtroppo la loro relazione non è terminata come tutti si aspettavano ma i due sono rimasti ugualmente in buoni rapporti.

Oggi Gabriele Rossi è fidanzato con Lorenzo Licitra con il quale è impegnato da tre anni e con il quale un giorno spera di poter concretizzare progetti più importanti come il matrimonio. Non rinnega però il suo passato, l’attore italiano, che di Gabriel Garko conserva un meraviglioso ricordo.