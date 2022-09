“Benvenuta a casa…”, la famiglia Hunziker si allarga: Michelle lo annuncia così

La famosissima conduttrice televisiva Michelle Hunziker stupisce tutti i suoi fan con uno scatto incredibilmente tenero. Proprio lei lo annuncia così mostrandolo per la prima volta. Ecco tutti i dettagli a riguardo e soprattutto a chi si riferisce e quando è accaduto.

In questi ultimi gironi non si è fatto altro che parlare della famosissima conduttrice televisiva, la quale con la sua vita privata e soprattutto sentimentale ha attirato incredibilmente l’attenzione su di sé ed ovviamente si tutta la sia famiglia. Come ben saprete lei ormai da molti mesi condivide la propria quotidianità con il noto e tanto amato medico chirurgo Giovanni Angiolini, il quale ha trascorso appunto insieme a lei praticamente tutta la sua estate. In diverse occasioni i due si sono mostrati perfino in pubblico con atteggiamenti molto intimi ed inoltre pare che la donna abbia perfino deciso di fargli conoscere di persona le proprie figlie.

Dopo le varie presentazioni però pare che il rapporto ancora vivo con il noto imprenditore Tomaso Trussardi, ovvero il padre delle figlie Sole e Celeste, abbia preso le distanze una volta per tutte. Vi ricordiamo infatti che i due, nonostante il divorzio e quindi il termine del loro matrimonio, hanno comunque deciso i mantenere ben saldi i rapporti fra di loro proprio per non influenzare sulla crescita delle loro due figlie. Nonostante tutto ciò e nonostante la relazione con il noto medico chirurgo sembrava procedere gonfie vele si presume in realtà che i due si siano definitivamente allontanati. Ebbene si, in questi ultimi giorni alcune voci di corridoio vedono la loro relazione ormai passata.

A discapito di questo però vi sono diverse novità nella vita personale della conduttrice, negli ultimi gironi ad esempio ha perfino iniziato nuovamente a portare la fede nuziale. Vediamo quindi insieme tutti i dettagli a riguardo e cosa è realmente successo.

La famosa conduttrice Michelle Hunziker lo annuncia davanti a tutti: ecco di chi si tratta realmente

Come vi abbiamo già anticipato in precedenza questi ultimi giorni sono stati particolarmente complicati per lei dal momento che ogni certezza sembra ormai dissolta nel nulla. Inoltre, secondo quanto riportato proprio da Chi, la conduttrice abbia persino cercato di ricondursi al famoso imprenditore, nonché ex marito e padre delle sue due figlie. L’annuncio che la vede oggi come protagonista indiscussa però tratta ben altre tematiche.

per chi non lo sapesse lei appunto lei è particolarmente affezionata ai suoi animali domestici, in diverse occasioni l’abbiamo vista incredibilmente felice proprio in loro compagnia.

Ebbene, dovete sapere che la benvenuta in casa Hunziker in realtà è proprio una piccola cagnolina di nome Lilly. Ad annunciarlo è stata proprio lei tramite una Instagram Stories.