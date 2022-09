Aspirapolvere, MAI utilizzarlo a quest’ora: ti gonfia incredibilmente la bolletta | Spegnilo

Usare l’aspirapolvere è un valido aiuto se in casa qualcuno soffre di asma, al contrario scopa e paletta sollevano polvere, anche se fanno risparmiare corrente elettrica.

Le persone affette da asma hanno sempre le vie respiratorie un po’ infiammate o irritate. E il contatto con i fattori scatenanti dell’asma può peggiorare ulteriormente questi problemi.

Si può risparmiare corrente ?

Con le bollette energetiche che minacciano di schizzare alle stelle, ancor di più questo inverno, molti si apprestano ad impacchettare e portare in soffitta un mucchio di piccoli elettrodomestici o robot che rendono la vita meno gravosa.

Via la grattugia elettrica o il tosta pane, l’ estrattore o l’impastatrice, e per quanto non si rischi di tornare al Paleolitico con la pietra come molino, non di meno ci è chiesto di abdicare in nome di un risparmio nazionale.

Gli spot invitano al risparmio, si è avviata una grande campagna pubblicitaria tesa a sensibilizzare il cittadino. Come se le bollette vertiginose non siano sufficienti a dissuadere l’italiano che vive di lavoro, o è già in pensione.

Arrivano dunque, ma in forma “istituzionale” e non come consigli di massima, l’invito a correggere l’abitudine ( ora ritenuta malsana), ad un uso disinvolto dell’energia, suggerendo ai cittadini maggiore sobrietà nel consumo di luce e gas.

Per quanto le condizioni climatiche in Italia predispongano ad un uso dell’energia solare, non è stato fatto abbastanza. Di fatto una volta finito l’effetto positivo circa i sussidi statali, mano mano la crescita della domanda al passaggio del fotovoltaico italiano si è in pratica interrotta.

Al cittadino non resta che leggere i consumi in chilowattora di ogni elettrodomestico e tabella oraria alla mano, azionarli quando costa meno. Quando è possibile e in base alla propria tariffa oraria. Nella fascia bi-oraria ad esempio si può avere un risparmio usando alcuni elettrodomestici la sera o week end e festivi.

Nel caso della mono-oraria, si può usare l’aspirapolvere tutto il giorno, in quanto è applicato un prezzo intermedio a cavallo delle fasce previste dalla bioraria.

Cosa fare con l’aspirapolvere

L’aspirapolvere è entrato nelle nostre vite per restare. Rapido efficiente, a volte non proprio silenzioso, ma rinunciarvi è difficile. Possiamo grattugiare il formaggio a mano, ma alla scopa molti non se la sentono di ritornare. Forse, se fosse un mezzo di locomozione. Ma così non è, e allora non resta che vedere il momento più indicato ad usarla, per risparmiare qualche soldino in bolletta.

Si tratta di un elettrodomestico energivoro, ovvero consuma, ma possiamo evitare di usarlo in maniera impropria. Quando viene impiegato spesso viene lasciato acceso mentre ci accingiamo a spostare i mobili. Quelli sono tempi morti della sua attività in cui consuma corrente!

Ogni elettrodomestico funziona al meglio e fa risparmiare se conservato in perfetto stato, per cui pulito anche nei filtri. Alcuni aspirapolvere hanno anche una funzione igienizzante, questo vuol dire che possono eliminare la polvere e contemporaneamente lavano i pavimenti. E non dobbiamo necessariamente impiegare dopo una macchina che eroga vapore a 100 gradi.

Il costo di acquisto, per quanto superiore all’inizio si ripaga sul lungo termine. Un ripasso al libretto delle istruzioni del nostro aspirapolvere ci farà capire che non sempre azionare l’opzione turbo è necessario!

Come già accennato il cambio dei filtri non solo è salutare per chi vive in casa, ma aumenta l’efficienza energetica e fa risparmiare.

Mediamente un’aspirapolvere consuma circa tra i 1.000 e i 2.000 Watt all’ora, alcuni di più, altri meno, e se non lo abbiamo fatto in precedenza, perché non ne sentivamo l’esigenza, è arrivato il momento di controllare quanto consuma il nostro.