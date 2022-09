Andrea Bocelli, il disperato appello d’aiuto: “Riportatecelo indietro” | Tutti in lacrime

Andrea Bocelli è disperato. L’appello d’aiuto fa commuovere il mondo. Tutti in lacrime per lui e con lui. Ecco che cosa sta succedendo.

Il tenore italiano più famoso del pianeta, Andrea Bocelli, fa una richiesta d’aiuto che spezza il cuore dell’Italia e del mondo. I fan hanno il cuore distrutto.

Andrea Bocelli è sconvolto

Tra le voci più belle di cui l’Italia può vantarsi, c’è sicuramente quella di Andrea Bocelli. Il famoso tenore, conosciuto in tutto il mondo, è l’orgoglio del nostro bel Paese, il rappresentante per eccellenza della nostra Italia all’estero.

Lui, che da anni allieta le orecchie dei milioni di fan che da sempre lo seguono, si è ritrovato spesse volte ad essere protagonista di alcuni gossip che riguardavano non solo il suo lavoro ma anche il suo privato.

E pure oggi le lucine rosse delle telecamere sono puntate su di lui. Arriva la richiesta di aiuto che spezza il cuore non solo dell’Italia ma di tutto il mondo: “Riportatecelo indietro”. Ecco l’accorato appello che il tenore italiano rivolge allo Stato. Che cosa sta succedendo nella vita di Andrea Bocelli? Perché sta facendo preoccupare tutti? Scopriamolo insieme.

La richiesta d’aiuto disperata del tenore spezza il cuore

Andrea Bocelli fa una richiesta di aiuto disperata e il mondo si commuove con lui. Il famoso tenore italiano ha richiesto il trasferimento in Italia di Chico Forti. Andrea e Chico si conoscono da tanti anni.

La vicenda di Enrico Forti ha fatto parlare tutto il mondo. Il famoso ex campione di vela e noto imprenditore, è rinchiuso in un carcere di massima sicurezza in America da ben 22 anni.

Sebbene Ron DeSantis, governatore della Florida, abbia acconsentito al suo trasferimento in Italia, almeno per il momento, Chico Forti continua ancora a rimanere oltreoceano. La Convenzione di Strasburgo stipulata nel 1983 non è stata applicata come ci si aspettava e il campione è in una casa circondariale americana dalla quale sembra impossibilitato ad uscire.

Diversi sono i personaggi del mondo dello spettacolo che si sono battuti per il ritorno in patria di Chico Forti e tra questi anche Andrea Bocelli che proprio recentemente, in occasione del compleanno del trentino, si è recato in carcere a trovarlo insieme alla moglie Veronica.

Tra di loro c’è un’amicizia importante. I due sono in costante comunicazione grazie anche alle lettere che si scambiano. Bocelli è sicuro dell’innocenza di Chico Forti ed è intenzionato a battersi affinché l’amico possa ritornare in Italia.

Proprio in questi giorni il tenore parteciperà ad un evento organizzato a Pompei in cui verrà esposta una scultura di Nello Petrucci dedicata proprio a Enrico Forti. L’opera, che rappresenta l’immagine di un uomo pronto a liberarsi e che si ispira a Michelangelo, è un augurio per Forti affinché presto possa liberarsi dalle catene della burocrazia macchinosa americana e ritornare in Italia.

Ha affermato Andrea Bocelli parlando di Chico Forti in un’intervista al Corriere della sera:

“Dopo quasi un quarto di secolo in carcere ci ha colpito il fatto che se noi cercavamo di trasmettergli fiducia e positività, viceversa era lui alla fine ad avere parole di premura per noi… Riportatelo quanto prima in Italia”.

Queste le parole di Bocelli che non vede l’ora di riabbracciare il suo amico. Anche Papa Francesco si è esposto sulla questione sperando che Chico Forti possa presto chiudere questo capitolo doloroso della sua vita. Il sistema statunitense che lo ha incastrato senza troppe ricerche, ha distrutto per sempre la vita di un uomo e della sua famiglia.