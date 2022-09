“Tregua”, Ilary e Totti: l’ultimo gesto in tribunale stravolge tutto | I figli saltano di gioia

Ecco quali sono i recenti sviluppi della rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Si apre la strada inaspettata della pace nella coppia.

Ilary e Totti continuano a rimanere al centro dell’attenzione mediatica. Tutto era cominciato con lo scoop di Dagospia, lanciato all’inizio dell’anno, prontamente smentito sia dall’ex calciatore che dalla conduttrice de L’Isola dei Famosi.

Poi, a un certo punto, sono stati gli stessi diretti interessati dello scoop ad annunciare di aver avviato le pratiche per la separazione consensuale. I due, inoltre, avevano chiesto a tutti di agire nel rispetto della privacy dei loro tre figli.

A un certo punto, è spuntata anche la foto di quella che sarebbe la nuova compagna di Totti, Noemi Bocchi. I due, in realtà, si starebbero vedendo da un anno, da quando il matrimonio era già in crisi.

Ora la vicenda sta proseguendo con le ultime novità relative alle decisioni prese dagli avvocati della coppia. Continuate a leggere l’articolo per scoprire cosa sta succedendo.

C’è speranza di una riconciliazione tra Ilary Blasi e Totti?

Negli ultimi mesi, i fan della coppia non stanno facendo altro che sperare che Ilary e Francesco tornino insieme.

In questo momento, però, sembra che ci voglia un miracolo che faccia riappacificare i due.

La conduttrice e l’ex calciatore, infatti, a malapena si parlano. Negli ultimi mesi non hanno avuto contatti.

Nelle scorse settimane, sembrava che qualcosa stesse cambiando, visto che nessuno dei due si era visto con il proprio avvocato. Sembrava che le procedure di separazione si fossero in qualche modo arrestate.

In realtà, tutto era in stand by per via delle vacanze estive. Ma già adesso, che sono i primi di settembre, tutto è ripreso e a un ritmo molto più veloce di prima.

Il divorzio sembra proprio che arriverà in fretta, anche se alcuni gesti riportati da dei noti magazine stanno facendo pensare alla pace.

Ecco la decisione degli avvocati

Non tutti lo sanno, ma gli avvocati stanno giocando un ruolo fondamentale negli ultimi sviluppi di questa vicenda.

Totti viene attualmente assistito da Annamaria Bernardini de Pace, mentre Ilary è seguita da Simeone.

In base a quanto dichiarato da LiberoQuotidiano, l’avvocata di Totti avrebbe proposto alla conduttrice un “atto di pace”.

Consisterebbe nel permettere ai tre figli di rimanere nella casa di famiglia all’Eur.

L’avvocato della Blasi, a sua volta, si sta impegnando affinché questa vicenda non condizioni troppo la vita dei bambini e li sta aiutando a tutelare la loro privacy.

E voi cosa ne pensate? Credete che gli avvocati troveranno il modo di far fare pace seriamente a Ilary Blasi e Francesco o che tutto ormai sia arrivato alla sua fine definitiva? Fatecelo sapere!