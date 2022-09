Strage in Canada, morto un killer: il fratello è in fuga

La strage in Canada, avvenuta nelle scorse ore, ha scosso l’intera nazione. Le indagini sono serrate e, oggi, uno dei due killer è stato trovato senza vita. Il fratello è attualmente in fuga e la caccia all’uomo continua senza sosta.

Una vicenda che lascia senza parole e, man mano che emergono i particolari, ci si chiede che cosa abbia portato a tanta crudeltà e ferocia. La provincia di Sascatchewan è stata teatro di serie di omicidi da parte di due uomini poi indentificati nei fratelli Anderson. Uno dei due killer è stato trovato privo di vita e per il secondo è caccia all’uomo.

Strage in Canada, morto uno dei killer

Una tremenda strage ha colpito il Canada e il bilancio è di 11 morti e 19 feriti. Man mano che le indagini proseguono sono emersi particolari raccapriccianti. I fratelli Damien e Myles Anderson hanno compiuto gli omicidi con l’utilizzo del coltello. Due giovani uomini che senza pietà hanno ucciso a coltellate e lasciato agonizzanti cittadini colti di sorpresa nelle loro case.

Myles e Damien, come appreso dalle autorità locali, hanno bussato di casa in casa consumando il massacro di 10 persone senza alcuna pietà. L’obbiettivo era ucciderne molte di più ma 19 cittadini sono in gravi condizioni ma vivi. Non appena si è appreso della strage è partita una serrata caccia all’uomo per trovare i killer in fuga.

Questa mattina è stato trovato il corpo di Damien senza vita nel giardino di un’abitazione a James Smith Cree Nation e con evidenti ferite sul corpo. Secondo le autorità potrebbe essere morto per mano del fratello che è ancora in fuga e ciò spaventa la popolazione.

Myles Anderson è ancora in fuga

Gli investigatori che stanno cercando di fare luce sulla strage in Canada non scartano l’ipotesi che possa essere ferito anche Myles e che potrebbe rivolgersi a qualcuno per chiedere aiuto. Non è chiaro cosa abbia portato i due fratelli a tutto questo ma sembra che dalle dinamiche possa essere, almeno in parte, una tragedia premeditata.

Questo perché le modalità di approccio utilizzate per venire in contatto con le vittime suggerisce una probabile conoscenza precedente. Viene ipotizzato, inoltre, che i due possano aver inizialmente colpito conoscenti e poi successivamente il tutto ha preso una piega diversa.

Le autorità locali chiedono prudenza alla popolazione e di non fare gli eroi dato che il sospettato è armato e pericoloso. Myles era già ricercato dalle forze dell’ordine per aver violato l’obbligo di condizionale e ha una fedina penale ricca di reati a cose e persone. La caccia all’uomo continua e secondo la polizia il ricercato si nasconderebbe in città, vicino ai luoghi del massacro.