“Scusatemi…”, Serena Bortone costretta a lasciare lo studio: imprevisto in diretta | VIDEO

Amatissima conduttrice Rai, la bionda Serena Bortone è ritornata a casa, nella sua famiglia televisiva. Dopo una lunga estate passata in giro per il mondo e per l’Italia, è il tempo ora di ritornare al lavoro. Nelle scorse ore è iniziata la nuova edizione di “Oggi è un altro giorno”, la trasmissione Rai che ha consacrato Serena al successo e che le ha consentito di essere nuovamente lei, per un altro anno di seguito, a tenere compagnia agli italiani.

Il format è tornato in una chiave nuova, con tante novità, a partire dalla sigla e dagli opinionisti, Laura Freddi e Francesco Oppini, che affiancheranno la Bortone in questo altro lungo anno televisivo.

Proprio nel corso della diretta è successo qualcosa che ha lasciato tutti senza parole: la famosa conduttrice costretta ad abbandonare lo studio.

Proprio a inizio puntata è accaduto però qualcosa che ha lasciato i telespettatori a bocca aperta: la presentatrice non ha trovato, una volta entrata in studio, il resto del cast, “gli affetti stabili”, come lei li ha definiti e cioè il team formato da: Memo Remigi, Jessica Morlacchi, Massimo Cannoletta, Romina Carrisi e Antonio Mezzancella. Tutti assenti in trasmissione.

Che fine hanno fatto? Ecco dunque che la Bortone lascia lo studio e si reca dietro le quinte per cercare il resto del cast:

“E gli altri dove stanno? Si comincia bene!”.

Queste le parole della Bortone con le mani tra i capelli mentre va alla ricerca degli “affetti stabili” che trova poi dietro le quinte. Il gruppo è impegnato a cantare e a fare le prove per cercare di convincere Amadeus a prenderli a Sanremo.

La Bortone può tirare un sospiro di sollievo, i suoi “affetti stabili” continueranno a tenerle compagnia:

“Pensavo che mi avevate abbandonato, già qua c’è la sindrome abbandonica a gogò”.

La scenetta divertente messa in piedi dalla Bortone e dal resto del cast ha divertito i telespettatori, la trasmissione è iniziata col botto, se non fosse per Laura Freddi e Francesco Oppini, due presenze che non sono state per il momento particolarmente apprezzate dal pubblico e considerate solo delle “belle statuine” dato che hanno poco interagito con la conduttrice e con il resto del cast.