Sandra Milo, incredibile: ma voi lo sapevate fosse il figlio? Lo vediamo spessissimo in TV

Sandra Milo, sapete che il figlio è famosissimo? Lo conoscete tutti e lo abbiamo visto spessissimo in TV. Ecco di chi si tratta.

Sandra Milo mamma di un famosissimo. Sapete chi è suo figlio? Non lo immaginereste mai, lo avete visto sempre in televisione. E chi lo avrebbe mai pensato che fosse proprio lui il famoso figlio d’arte?

Sandra Milo, la diva dal fascino eterno

Attrice, conduttrice, showgirl e cantante tunisina ma cresciuta in Italia, Sandra Milo è una donna che, ieri come oggi, ha una storia di grandi successi alle spalle. Dopo il trasferimento a Pisa, a soli 15 anni diventa moglie di Cesare Rodighiero un famoso marchese e proprio in quel periodo resterà incinta di un bambino però che morirà di parto prematuro.

Dopo solo 21 giorni dall’aver contratto matrimonio, ottiene l’annullamento dalla sacra Rota. La Milo ha recitato in film di grande successo e accanto ad attori di fama internazionale come “Lo scapolo”, insieme ad Alberto Sordi e “Il generale della Rovere” di Roberto Rossellini.

Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 1999 ha rischiato il carcere per una truffa immobiliare insieme al compagno di allora Giuseppe Lo Presti, per ben tre miliardi di lire. La Milo è riuscita ad ottenere un patteggiamento con una pena a 13 mesi di carcere e una multa di un milione e quattrocento mila lire.

Con riferimento alle sue vicende sentimentali, dopo la fine del rapporto con Cesare Rodighiero, si sposa con Moris Ergas, un produttore greco con il quale rimane in coppia per 11 anni e con lui diventa mamma di Deborah.

Dopo la fine della relazione con Ergas, sposa Ottavio De Lollis che la rende madre di due figli, Azzurra e Ciro. Oggi vogliamo parlare proprio di quest’ultimo che è un volto noto della televisione. Lo avete visto sicuramente. Ebbene, proprio lui è il famoso erede di Sandra Milo.

Chi è il famoso figlio dell’attrice italiana

Sandra Milo è mamma di un personaggio molto famoso del piccolo schermo. Si tratta di Ciro De Lollis. Classe 1968, è nato dalla relazione di Sandra Milo con Ottavio De Lollis. Ciro è sposato con Vanessa Ceccarini ed ha un figlio, Flavio Miro.

Molto riservato, rispetto alla madre cerca di fuggire le telecamere e i riflettori, eppure suo malgrado si è trovato spesso travolto dalla scandalo mediatico. Ricorderete tutti lo storico scherzo che fu fatto alla Milo e che fece venire un colpo in diretta alla famosa conduttrice.

Sandra, mentre era in diretta con il programma “L’amore è una cosa meravigliosa”, ricevette la telefonata di una telespettatrice che le comunicò che suo figlio Ciro aveva subito un grave incidente automobilistico. La donna presa dal panico, lasciò la trasmissione urlando il nome del figlio, travolta dalla disperazione.

Qualche tempo dopo questo tragico scherzo, l’attrice fu accusata di essere complice della situazione solo per ottenere dati di ascolto clamorosi per la sua trasmissione. Proprio recentemente, in un’intervista, Sandra ha voluto mettere a tacere le malelingue:

“L’accusa di avere organizzato io stessa quel terribile scherzo non ha alcun senso”.

La Milo si beccò allora una clamoroso spavento. Per quanto riguarda Ciro, l’uomo ha sempre raccontato del suo rapporto meraviglioso con mamma Sandra che come afferma lui, gli ha insegnato la pazienza, un valore che oggi ha trasmesso anche a suo figlio.

La vita di Ciro non è stata semplice. Nel 2004 è stato accusato di possesso di cocaina e arrestato per spaccio di droga. Ha sofferto poi di alcuni problemi di salute, una “malattia della testa per cui non c’è cura e per cui la gente si uccide”, ha detto Sandra in un’intervista. Fortunatamente oggi Ciro sta bene ed è l’amore più grande di sua mamma Sandra.