Rivoluzione INPS, cambia tutto: con questa mossa vai in pensione 5 anni prima

Per dare nuovo vigore al personale si potrebbe andare in pensione 5 anni prima, grazie al nuovo clamoroso scivolo, anche nel 2023.

Per molti potrebbe presentarsi una nuova incredibile opportunità di andare prima in pensione.

In pensione 5 anni prima?

Per quanti attendono il momento di andare in pensione con impazienza, e non li fa sentire come se tutto fosse già finito, si profila un nuovo scenario: lo scivolo per andare in pensione 5 anni prima.

Dopo tante situazioni lavorative e di vita quotidiana, potrebbe essere giunto il momento di riconnettersi con la famiglia e gli amici che si è un po’ trascurato.

Come sempre la questione delle pensioni è un argomento davvero scottante. Sebbene il nuovo governo di centro-destra si riprometta di rimuovere la norma Fornero, molti temono che sarà costretto a riportarla in auge.

Per molti potrebbe presentarsi davvero una bella opportunità.

Cosa potrebbe accadere con il nuovo scivolo

Cerchiamo di comprendere cosa sta accadendo, considerato che nella legge di bilancio del 2022 già si considerava del contratto di espansione. Con un tale strumento a disposizione alle aziende, che presentano minimo di 50 forze lavoro, è possibile permettere ai dipendenti di accedere alla pensione non a 67 anni, ma a 62 anni.

È una misura molto interessante, in quanto permette alle aziende di “mandare in pensione” i collaboratori rispettando condizioni particolari. Tale richiesta di pensionamento deve essere inviata entro il 31 dicembre del 2023.

In questo caso la novità della normativa è che il contratto di espansione, che di norma si può avviare solo per le aziende con almeno 100 lavoratori, ora con la Legge di Bilancio 2022 sarà accessibile anche per le aziende con 50 lavoratori.

Tuttavia questo aggiornamento da parte dell’azienda dei suoi lavoratori, può avvenire ma dovrà assumerne di nuovi.

Per questo motivo, grazie a tale sistema di pensionamento agevolato, è soprattutto il personale di livello più anziano a beneficiare del pensionamento. In questo modo, attraverso il contratto di espansione è possibile un pensionamento anticipato di cinque anni proprio per il personale più anziano.

Di norma si può accedere alla pensione solo a 67 anni con vent’anni di contributi. Lo scivolo aziendale anticipato di 5 anni prevede che il lavoratore possa andarsene dal posto di lavoro con una indennità mensile che lo accompagnerà almeno fino all’età effettiva di pensionamento.

In questo modo, con lo aziendale per anticipare la pensione di 5 anni, il lavoratore percepirà una contribuzione che si avvicina molto alla pensione per 5 anni e che fungerà da ponte verso la vera età pensionabile.

La circolare 88 del 2022 dell’INPS chiarisce proprio questo meccanismo e specifica che le aziende con meno di 250 lavoratori e più di 49 lavoratori potranno beneficiare dello scivolo per il pensionamento anticipato di 5 anni.