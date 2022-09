“Ora la famiglia è al completo”, Silvia Toffanin: il regalo più bello a Pier Silvio | FOTO

Silvia Toffanin ha fatto un regalo, il più bello in assoluto, al suo compagno. Pier Silvio Berlusconi non potrebbe essere più contento!

La famiglia Toffanin-Berlusconi al settimo cielo. Il dolce regalo della conduttrice di Verissimo al compagno lascia tutti a bocca aperta. La foto meravigliosa fa il giro de web.

Silvia Toffanin sorprende tutti con le ultime foto di famiglia

Conduttrice amatissima e di grande successo, Silvia Toffanin è tra i volti noti del piccolo schermo ma soprattutto di Mediaset, che continua ad essere apprezzatissima e seguitissima dai telespettatori.

Lei, che tenta di mantenere sempre riservata la sua vita privata, ultimamente sta fallendo nelle sue intenzioni: i paparazzi hanno gli obiettivi puntati su di lei e si dice, che molto presto il rampollo di casa Mediaset voglia chiederle di convolare a nozze dopo tanti anni trascorsi insieme.

Intanto, la bella Silvia si prepara a tornare in televisione. Tra pochissimi giorni la vedremo nuovamente al timone della nuova edizione di Verissimo che torna su Canale 5 con un doppio appuntamento settimanale, il sabato e la domenica.

Ma la notizia meravigliosa ha a che fare non con il lavoro e la televisione ma con il suo privato. Arriva lo scatto che lascia senza parole, il dolce regalo che Silvia ha fatto al suo compagno emoziona: ora sì che la famiglia è al completo.

Il dolce regalo della conduttrice per il compagno

Silvia Toffanin è una donna molto riservata. Lontano dalle telecamere cerca di mantenere il suo privato distante dalla luce dei riflettori e dai mass media ma essere la compagna di uno degli uomini più famosi e potenti d’Italia, appartenente al clan dei Berlusconi, non è sicuramente semplice e passare inosservati è un’operazione alquanto complicata.

Eppure, la Toffanin cerca sempre di mantenere un profilo piuttosto basso ma questa volta si ritrova proprio lei ad avere i riflettori puntati addosso. Il dolcissimo regalo che ha fatto al suo compagno ha lasciato tutti a bocca aperta, ora sì che la famiglia è al completo!

Dopo mesi di duro lavoro, finalmente la Toffanin si è concessa un periodo di relax con il suo PierSilvio e i piccoli di casa. Di solito, per via degli impegni, è quasi impossibile per loro conciliare lavoro e vacanze. Eppure, eccoli qui tutti insieme al settimo cielo.

La conduttrice di Verissimo ha fatto un regalo gradito al rampollo di casa Berlusconi: trascorrere con lui e i figli una giornata al mare surfando. Lei, bellissima e con un fisico tonico e scolpito, è stata ripresa dal settimanale Vero mentre, a bordo di una tavola, si gode il mare di Portofino insieme all’amministratore delegato Mediaset e ai loro eredi, Lorenzo e Sofia.

La foto della conduttrice fa il giro del web

La famiglia felice lascia tutti senza parole e fa spuntare un sorriso sul viso dei tanti che si sono ritrovati a guardare queste immagini dolcissime. Nonostante non siano sposati, Silvia e Pier Silvio sono una coppia felice da tanti anni, tra le più longeve del mondo dello spettacolo italiano.

Entrambi non hanno mai sentito il desiderio di convolare a nozze anche se si mormora, e a farlo sapere è proprio una persona vicina alla coppia, che molto presto i due potrebbero sorprendere tutti e sposarsi in gran segreto.

Per il momento la coppia preferisce però godersi il mare, la famiglia e gli ultimi giorni d’estate. Le vacanze stanno per terminare, i bimbi ritornano a scuola e la conduttrice nello studio di Verissimo per tenere compagnia, per un altro anno, ai suoi affezionatissimi telespettatori.