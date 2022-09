Morta F43, l’orsa monitorata perché troppo vicina all’uomo

By

Morta F43, l’orsa monitorata dai forestali perché ritenuta responsabile, insieme al fratello M62, di un terzo dei danni provocati dagli orsi in Trentino. All’orsa era stato applicato un radiocollare, per far sì che fosse sempre monitorata, ma nell’intervento finalizzato a sostituirlo ha perso la vita.

F43, l’ormai celebre orsa “residente” in val di Concei ha perso la vita durante quella che sarebbe dovuta essere una semplicissima operazione di routine. Le associazioni animaliste ovviamente non hanno preso affatto bene questa triste vicenda.

Morta F43, l’orsa ritenuta troppo vicino all’uomo

Doveva essere un semplice intervento di routine, finalizzato a sostituire il radiocollare che l’orsa portava da ormai più di un anno, ma l’operazione è finita in tragedia.

Era stata chiamata F43. Era, perché l’orsa è morta la notte scorsa in val di Concei. Perché proprio lei? Perché era stata ritenuta troppo “vicina” all’uomo e quindi per questo motivo era tenuta sotto controllo e monitorata da tempo ormai.

Lei e suo fratello, M62, erano ritenuti responsabili addirittura di un terzo dei danni provocati dagli orsi in Trentino. Ecco perché i forestali avevano messo loro un radiocollare per poter seguire i loro movimenti.

Come riporta il report sui Grandi Carnivori della Provincia di Trento, F43 era tenuta sotto controllo anche perché colpiva soprattutto conigli e galline e perché spesso si trovava vicinissima ai centri abitati, mostrando troppa confidenza nei confronti dell’uomo.

Verso i primi di agosto poi l’orsa era stata trovata in cerca di acqua e cibo a Lenzumo e i cittadini avevano chiesto di farla allontanare. Ecco che a quel punto erano subentrati i forestali, che erano intervenuti con tanto di proiettili gomma e cani anti orso.

Ma com’è morta l’orsa? Ecco i risultati dei primi accertamenti dei veterinari.

I motivi del decesso

Cosa ha causato la morte dell’orsa? Secondo l’equipe veterinaria in sostanza l’animale sarebbe morto a causa della posizione assunta nella trappola tubo in cui era stata collocata.

A poco sono servite le manovre di rianimazione, perché ormai era troppo tardi per lei.

La Provincia di Trento comunque ci ha tenuto a specificare che alcune manovre possono dare vita ad incidenti del genere, dal momento che queste operazioni sono delicate e sono comunque condotte in condizioni particolari.