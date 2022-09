“Mi ha tradito”, Clizia Incorvaia: matrimonio spaccato | Sembrava una famiglia così felice

La famosissima Clizia Incorvaia e tutti i retroscena nella sua vita, il matrimonio è finito in frantumi proprio per una loro vicinanza, nessuno se lo sarebbe mai potuto immaginare. Ecco tutti i dettagli a riguardo: a quando risale l’evento e soprattutto cosa è accaduto realmente.

In questi ultimi mesi la famosissima Clizia ha vissuto nei momenti fantastici assieme al suo compagno di vita Paolo Ciavarro. I due infatti si sono conosciuti diverso tempo fa ed a oggi hanno costruito insieme una vera e propria famiglia di cui sono felicemente orgogliosi. Solo qualche tempo fa la donna, dopo una tranquilla gravidanza, ha dato alla luce il loro primo figlio insieme. Il piccolino di casa Ciavarro infatti è venuto al mondo solo pochi mesi fa, è nato precisamente il 19 febbraio e mamma e papà hanno deciso di dargli il nome di Gabriele.

Da allora i due continuano a vivere dei momenti magici insieme a lui, godendosi insieme ogni singolo istante. La loro relazione quindi sta procedendo a gonfie vele, l’affetto che entrambi provano reciprocamente sembra solido ed indissolubile. Nonostante questo però vi sono alcuni dettagli della vita della mamma di Gabriele che difficilmente passano inosservati, oggi lei è felice e spensierata ma non sempre è stato così. Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa si tratta effettivamente e soprattutto cosa si cela dietro gli innumerevoli chiacchiericci.

Il famosissima Clizia Incorvaia e gli inaspettati retroscena sul suo matrimonio, nessuno se lo sarebbe mai potuto immaginare

Come vi abbiamo già anticipato in precedenza lei attualmente sta vivendo una vera e proprio favola al fianco dell’amore della sua vita nonché padre di suo figlio. In passato però la donna ha vissuto dei momenti difficili proprio per via di una relazione che inizialmente sembrava solida come la roccia.

Per chi non lo sapesse infatti lei prima ancora di incontrare l’attuale compagno e padre di Gabriele, ha deciso di convolare a nozze con un uomo molto importante per il suo passato. Stiamo ovviamente parlando di Francesco Sarcina, con il quale ha deciso di pronunciare il fatidico si circa sette anni fa, precisamente il 5 giugno del 2015.

Nelle stesso anno i due hanno dato il benvenuta ad una piccola creatura, ovvero il frutto del loro amore. Gabriele appunto non è il solo figlio della donna, prima di lui lei ha dato il benvenuto alla piccola Nina, la quale è nata proprio dal matrimonio di Clizia e Francesco. Come vi dicevamo, la loro relazione sembrava solida e profonda, pare però che qualcosa nel tempo sia cambiato poiché poco dopo i due insieme hanno deciso di allontanarsi definitivamente. Il suo ex compagno però ha raccontato una versione degli eventi accaduti insieme seguito che letteralmente sconvolto chiunque.

“Clizia mi ha tradito con Riccardo Scamarcio. Mi sono sentito pugnalato ovunque.”

Queste furono le parole rivelate da quest’ultimo durante un’intervista al Corriere della Sera. Parole pesanti che accusano l’ex moglie di un evento tragico all’interno del matrimonio. Al che la donna, subito dopo ha deciso però di fare chiarezza, dichiarando: