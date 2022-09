Limone, scordati dei semi: il trucchetto per moltiplicarlo con una foglia | Semplicissimo  

By

Avete mai pensato che da una singola foglia di limone potete ottenere tanto altro? Ovvero una giovane piantina e tanti limoni? Ebbene si, con un trucchetto niente male oggi scoprirete come fare per moltiplicarlo.

Anche se non siete abbastanza preparati e non ne sapete molto di piante, non temete, perché questo trucco è davvero facile e potrà darvi grandi soddisfazioni. L’importante è seguire passo passo quello che vi diremo e il gioco è fatto.

Come ottenere tanti limoni?

Volete ottenere tanti limoni e il tutto in maniera più o meno semplice? Allora seguite questi piccoli consigli. Innanzitutto dove cercare e trovare una pianta di limone adulta: questo è un passaggio imprenscindibile.

Da questa dovrete staccare delle piccole foglie, tante quante piante desiderate ottenere.

Nel fare questo tenete presente che è fondamentale scegliere delle foglie formate e sane, senza muffe. Come fare per prelevare le foglie?

Semplice: andate alla base della foglia con una mano e mantenete con l’altra mano il tronco e prelevatela, tirando anche una parte del tronco, se possibile.

Dopodiché mettete le foglie nell’acqua affinché possiate evitare la comparsa di una pellicola protettiva che potrebbe compromettere tutto l’esperimento e la sua riuscita. Ora è arrivato il momento di scegliere il recipiente, un contenitore in vetro è perfetto: fatto questo riempitelo con acqua fino a 4 cm e solo dopo immergete le piccole foglie prelevate.

Badate bene che se immergerete tante foglie, aumenterà la possibilità di avere più piante adulte: pensate che una su 10 farà le radici e la piantina.

Attendere e sperare….

Fatto questo bisogna attendere che nascano le prime radici dal picciolo: occhi aperti, questo deve essere a contatto con l’acqua. Se questa dovesse scendere, andate subito ad integrarla. Dopo circa 40 gg potrete già osservare crescere le radici in una delle foglioline. Ottimo segno.

Dopo altri 4/5 giorni queste continueranno a crescere e altre ne spunteranno. Vedrete che in due mesi tutto l’apparato radicale sarà sviluppato: ed è proprio in questo momento che dovete spostare le foglie che hanno più radici in un vaso con un diametro di almeno 10 cm e sul fondo posizionate 2 cm di argilla espansa.

Perché fare questo? Per evitare che l’acqua ristagni, altrimenti le piantine moriranno. Successivamente riempitelo con del terreno apposito per agrumi e o se non ce l’avete, con del terriccio universale soffice e drenante­: ora potete interrare le foglie, fino a metà.

Aiutandovi con un cucchiaino create un foro di circa 10 cm se la foglia è di 10 cm più 2 cm di radici e 7 cm di profondità. Attenti alle radici, poiché sono fragili. Poi rinzaffare tutto intorno il terreno.

Utilizzate poi un vaporizzatore in modo da bagnare tutto e mettere il vaso in un punto cruciale, ovvero dove c’è tanta luce, evitando il sole. Ora non dovete fare altro che aspettare che le nuove piantine nascano come descritto poco fa.

Aspettate 40 gg, poi altri 2 gg e poi altri giorni, per un totale di 55 giorni e assicuratevi che tutto stia procedendo. Le foglioline stanno crescendo? E altre ne stanno nascendo?

Differenza tra semi e foglie: qual è?

In tutto questo è bene che osserviate che c’è differenza tra le piantine che nascono da seme e quelle che nascono da foglie.

Quelle che nascono come descritto in questo articolo saranno in grado di produrre a loro volta fantastici fiori frutti e questo perché tali piante rappresentano una sorte di clone della pianta madre.

Quelle che invece nascono dal seme devono aspettare un paio di anni prima di produrre frutti e fiori. Quella nate da foglie inoltre hanno foglie nuove fine e allungate, perché la piantina nuova è un germorglio.

Cosa ne pensate di questo esperimento?