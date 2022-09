Lavatrice, il tasto segreto che ti fa risparmiare soldi in bolletta: non lo considera mai nessuno

Avere cura della lavatrice ci permette, non solo di avere un bucato perfetto, ma di risparmiare sulla spesa della corrente elettrica.

Non c’è nulla di peggio che ritrovarsi ala fine di un ciclo di lavaggio, con un bucato maleodorante perché la lavatrice non è impiegata nel modo corretto. Senza contare che questo modo errato di agire a lungo andare finisce con il portare a bollette della corrente elevate.

Lavatrice, l’elettrodomestico più utilizzato in casa

Lo sanno bene le donne che devono occuparsi quasi quotidianamente del lavaggio degli indumenti di tutta la famiglia. Se poi in casa ci sono bambini o, indumenti che necessitano di lavaggi accurati è possibile che questo elettrodomestico sia in funzione anche più volte al giorno.

La parte della lavatrice che maggiormente subisce un contatto con il detersivo è proprio il piccolo vano, dove andiamo a versare il sapone liquido e l’ammorbidente. Appena si compie questa necessaria operazione, la macchina consente l’entrata dell’acqua. Eppure parte del sapone o dell’ammorbidente, finiscono inevitabilmente con l’attaccarsi alle pareti della vaschetta.

Questo da il via al proliferare di piccole muffette, che in qualche modo finiscono un po’ per volta per scivolare nel nostro bucato, quello stesso che vorremmo pulito e immacolato!

Solo perché questo elettrodomestico ( il più importane e insostituibile della casa), lavora a contatto con acqua e sapone, non significa che non necessiti di una adeguata manutenzione?!

Senza contare che si finisce con il lavare qualsiasi cosa, dai tappetini alle scarpe da ginnastica, non solo le nostre amate lenzuola. Questo significa che tra un’operazione di lavaggio e l’altro, dobbiamo occuparci della “sua” di pulizia.

E questo vuol dire in ogni sua parte: dalla pulizia del filtro, alla detersione della gomma dell’oblo in grado di trattenere di tutto, persino uno dei tanti calzini spariti, o alcune monete e le forcine dei capelli.

Pulire la vaschetta fa risparmiare corrente

Quante volte ci siamo trovati davanti la vaschetta da pulire e ci siamo attrezzati di spazzolini e scovolini vari per pulirlo a dovere?

Alla fine non veniva mai davvero pulito…Tuttavia esiste in ogni lavatrice, e non ne eravamo consapevoli, un tastino segreto che, una volta premuto, ci consente di estrarlo dalla sua posizione originale, in modo di lavarlo alla perfezione.

Di norma questo pulsante lo si può trovare sulla superiore dello scomparto del detersivo, e lui che ci fa estrarre il contenitore senza difficoltà. Se così non fosse per noi sarebbe molto difficile rimuoverlo dalla sua collocazione.

Se si esercita una forza eccessiva si rischia di romperlo, quindi meglio usare cautela e trovare il tasto giusto, dopodiché possiamo passare al lavaggio con varie soluzioni naturali.

Una di queste è lasciarlo in ammollo in una vaschetta di acqua calda e aceto. Nei 30 minuti di ammollo, con un panno umido possiamo pulire il vano che dovrà ricevere nuovamente la vaschetta, ormai lavata a dovere.

La pulizia della vaschetta del detersivo, cosi come di altre parti della lavatrice, ci consente un uso anche frequente di questo elettrodomestico, ma sempre risparmiando.

Questo perché una vaschetta sporca fa funzionare inevitabilmente male il meccanismo, con un dispendio di energia e denaro.