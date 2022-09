“Infiniti auguri”, Benedetta Parodi col pancino fa emozionare tutta Italia: scatto memorabile

Benedetta Parodi emoziona tutti: arriva lo scatto social col pancino che lascia di stucco. Che bella che è! Tantissimi auguri per lei!

I social di Benedetta Parodi sono inondati da messaggi di auguri. Lo scatto tenerissimo col pancino pronunciato fa emozionare l’Italia tutta.

Benedetta Parodi emoziona i social

Classe 1972, Benedetta Parodi, sorella della più famosa Cristina Parodi, è una scrittrice, giornalista e conduttrice televisiva di grande successo. In Italia si è fatta conoscere per la sua passione culinaria che l’ha portata alla conduzione di diversi format di cucina come “I menù di Benedetta” e “Bake Off Italia”.

Dopo la laurea in lettere moderne presso l’Università degli studi di Milano, nel 1999 riesce a diventare una giornalista professionista, una delle sue più grandi passioni, il giornalismo, che cercherà di far coincidere con l’amore per la cucina.

Dal 1999 è sposata con Fabio Caressa, il famoso giornalista di Sky Sport e da lui ha avuto tre figli: Matilde, Eleonora e Diego che tanto assomigliano alla famosa mamma. Proprio Benedetta che è amatissima dai telespettatori e ha tantissimi fan, soprattutto sui social, ha voluto condividere con il suo esercito di seguitori uno scatto dolcissimo che mostra il pancino evidente. Tanti i messaggi di congratulazioni e di auguri per lei.

La foto social della conduttrice lascia di stucco

Benedetta Parodi lascia tutti a bocca aperta. La bella conduttrice di “Bake Off Italia” si mostra sui social e lo scatto col pancino fa emozionare tutti. Dobbiamo però frenare l’entusiasmo. Non si tratta dell’annuncio di una gravidanza ma di uno scatto che risale a vent’anni fa e che la conduttrice ha voluto condividere con i suoi tantissimi seguitori per celebrare il compleanno della sua prima figlia, Matilde.

Nelle foto che la sorella di Cristina Parodi ha pubblicato su Instagram, la si vede tenere tra le braccia una neonata Matilde, così piccola che la Parodi, da sempre magra e con un fisico longilineo, mostra ancora un pancino appena pronunciato, post gravidanza.

La gioia dei fan è tanta quanto quella di Benedetta, i suoi scatti sono stati inondati da tantissimi messaggi di auguri e congratulazioni per Matilde che ha compiuto 20 anni e che è diventata una donna.

Moltissimi seguitori hanno potuto notare anche la bellezza della Parodi che negli anni è rimasta immutata: ieri come oggi, la famosa conduttrice è sempre bellissima ma soprattutto identica, non è cambiata di una virgola.

La protagonista del post social doveva essere Matilde che ha compiuto 20 anni ma in realtà è stata Benedetta a rubarle la scena e ad attirare l’attenzione di tutti. Con riferimento alla sua primogenita, la giovane figlia d’arte, classe 2002, sogna di diventare un personaggio famoso del mondo dello spettacolo.

Il suo desiderio, custodito gelosamente nel cassetto, è quello di affermarsi come cantante. Matilde ha una grande passione per la musica e oggi la sta studiando con la speranza, un giorno, di poter sfondare anche lei nel mondo dell’arte.