“Ho perso la donna più importante della mia vita”, Al Bano a pezzi: il commovente ricordo

Al Bano ha il cuore in mille pezzi. Il cantante di Cellino San Marco ha perso la donna della sua vita.

Dolorosa confessione da parte di Al Bano. I fan si uniscono al dolore del cantante. Addio alla donna della sua vita.

Al Bano ha il cuore spezzato

Il cantante di Cellino San Marco ha il cuore distrutto. L’amore della sua vita, una delle donne più importanti della sua esistenza, se n’è andata improvvisamente lasciando un vuoto incredibile ma soprattutto incolmabile nel suo cuore. Il commovente ricordo è un colpo al cuore per i tanti fan del cantante.

L’ex marito di Romina Power sicuramente è tra gli artisti più apprezzati del panorama musicale italiano, una persona considerata dai suoi milioni di fan, speciale non soltanto per il talento che lo contraddistingue ma anche per il carattere empatico, la dolcezza e la gentilezza che lo rendono, ieri come oggi, amatissimo dai telespettatori.

Vediamo che cosa è accaduto nella sua vita e chi è venuto a mancare lasciando il famoso artista in un mare di lacrime.

Se n’è andata per sempre: il cantante ha perso l’amore della sua vita

Al Bano Carrisi non riesce ancora a farsene una ragione: la donna nella sua vita se n’è andata per sempre, è morta. Stiamo parlando di mamma Jolanda. Il commovente ricordo fa emozionare tutti.

Al Bano era legato a mamma Jolanda da un rapporto magico e speciale. Ci sono sempre stati l’uno per l’altra e l’amore e l’affetto che li teneva stretti oggi, ricordarli, è un colpo al cuore per il cantante. L’artista di Cellino San Marco non è riuscito a superare ancora il drammatico lutto che lo ha colpito nel 2019.

Mamma Jolanda è venuta a mancare in un freddo giorno di dicembre del 2019, a seguito di una brutta malattia che l’ha strappata all’affetto dei suoi cari. Aveva 96 anni, la ex suocera di Romina Power, quando il Signore ha deciso di chiamarla a sé. Mamma Jolanda è spirata nella sua casa, quella che tanto ha amato e nella quale ha cresciuto con sani valori figli e nipoti.

Al Bano non si capacita, la perdita di sua madre è troppo difficile da affrontare. Ecco cosa ha affermato il cantante in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più TV:

“Il mio cuore è a pezzi, sanguina. Da quando mia mamma Jolanda se n’è andata, porto nell’anima una ferita, un dolore immenso. Ho perduto la donna più importante della mia vita: il mio amore più grande è stato lei”.

Al Bano ricorda con commozione tutto l’amore che mamma Jolanda gli ha donato. Il cantante è riconoscente alla sua genitrice, afferma che senza di lei e senza i suoi insegnamenti, non sarebbe l’uomo che è oggi. In particolare, “la fede, l’amore per la famiglia, per il lavoro e il rispetto della parola data”, sono alcuni dei valori che Al Bano ha fatto suoi.

In questo vortice di grande dolore, il cantante ha una sola consolazione: mamma Jolanda si è riunita con papà Carmelo:

“L’unico pensiero che dà un po’ di pace al mio cuore è il pensiero che mamma è in cielo con papà. Dopo essersi tanto amati su questa terra, si sono ricongiunti in Paradiso”.

Il ricordo di Al Bano ha emozionato i social e tutta Italia. La dolcezza del cantante fa stringere il cuore.