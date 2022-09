Giovanni Angiolini una furia, dopo l’addio a Michelle la devastante frecciatina: distrutta così

By

Giovanni Angiolini furioso. Dopo l’addio di Michelle Hunziker, arriva la frecciatina social che lascia tutti di stucco: la conduttrice distrutta così.

Michelle Hunziker umiliata pubblicamente. Giovanni Angiolini si vendica in questa maniera: è una furia dopo la rottura con la bella svizzera.

Giovanni Angiolini furioso

Il bel dottorino è diventato famoso non tanto per la sua partecipazione all’edizione numero 14 del Grande Fratello, qualche tempo fa, ma per la sua relazione con la bella Michelle Hunziker.

Il dottore più sexy d’Italia, così come è stato definito dai mass media italiani, e la bella conduttrice svizzera, hanno avuto una relazione che è durata 5 mesi e che si è conclusa solo qualche giorno fa.

Loro, che sembravano legati da un sentimento forte, si sono detti addio improvvisamente, con grande sorpresa di tutti. Che cosa sia successo tra loro ancora non è dato saperlo. A lanciare l’indiscrezione su questa storia che è durata pochissimo è stato il settimanale Chi di Alfonso Signorini.

Mentre per Michelle è un periodo di grandi cambiamenti, dato che si prepara a diventare nonna visto che sua figlia Aurora è in dolce attesa e a gennaio diventerà per la prima volta mamma, Angiolini anche lascia tutti di stucco.

L’ex gieffino non ha, evidentemente, digerito ancora la rottura con la bella svizzera e si vendica così. Lo scatto social fa parlare il web.

Michelle Hunziker umiliata così

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si sono lasciati e a quanto pare nemmeno in buoni rapporti. Da quando è finita la loro liaison, i giornali non fanno che parlare della bella svizzera che presto diventerà nonna e del sexy dottore che si è ritrovato con il cuore spezzato da un momento all’altro.

Dopo le vacanze trascorse in Sardegna proprio con Angiolini, la conduttrice di Striscia la notizia è volata prima a Parigi con le sue figlie, Sole e Celeste, per visitare il parco a tema di Disneyland e poi a Milano dove è ritornata a consultare la sua agenda fitta di impegni lavorativi.

Nel frattempo, proprio lei, la bella bionda, è stata umiliata sui social dall’ex fidanzato. Avete visto che cosa ha fatto Angiolini? Mentre la Hunziker è ritornata alla caotica vita di città, il dottorino è ancora in Sardegna e attraverso il suo profilo Instagram ha fatto rimanere tutti a bocca aperta.

Giovanni ha postato alcuni video nei quali lo si vede a bordo di una barca mentre naviga nello splendido mare della Sardegna. In particolare, l’attenzione dei tanti curiosi si è soffermata su una scritta che accompagna l’immagine dell’acqua cristallina della Sardegna:

“Piazza Duomo, Milano”.

Questo scrive l’ex gieffino mostrando ai fan il mare sardo con un tag polemico. In tanti hanno letto in questo suo post una frecciatina alla Hunziker che fino a qualche settimana fa condivideva proprio con lui il meraviglioso mare della Sardegna. Insomma, sembra proprio che Angiolini non abbia digerito la rottura con la svizzera.