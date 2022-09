“È la figlia segreta di Carlo”, colpo di scena a Windsor: identica a mamma Diana | FOTO

Colpo di scena nella famiglia dei Windsor: spunta fuori “la figlia segreta di Carlo”. Proprio lei identica a “mamma” Diana.

Lady Diana Spencer continua a far parlare di sé anche dopo la sua morte. Spunta fuori la giovane donna che tanto le somiglia. I sudditi sono a bocca aperta.

Caos a Windsor: spunta la “figlia” di Lady Diana

La famiglia dei Windsor nuovamente nell’occhio del ciclone. La Regina Elisabetta e i suoi affiliati continuano ad attirare l’attenzione dei tabloid nazionali e internazionali.

La stampa ormai ci ha fatto il callo, non smette di avere i riflettori puntati addosso ai reali inglesi, così come le orecchie dei tanti curiosi di tutto il mondo e degli amanti degli inciuci reali e dei gossip inerenti la Royal Family inglese, sono sempre rizzate per ascoltare e conoscere nuovi scandali di corte.

L’ultimo arriva proprio da Windsor. Spunta fuori la giovane donna che tanto somiglia a Diana: è lei “la figlia segreta del Principe Carlo”, si dice. Facciamo luce su questa vicenda che sta attirando la curiosità di tutto il mondo e che ha lasciato i sudditi del Regno Unito davvero di sasso.

La principessa Lady Diana continua a far parlare di sé anche dopo la sua morte e questa donna che è identica a lei ha creato scompiglio nella Royal Family.

Chi è la “figlia segreta” del Principe Carlo

Il Principe Carlo e la Principessa Diana sono di nuovo nell’occhio del ciclone. I due reali hanno di nuovo i riflettori puntati addosso. Sebbene siano passati tanti anni da quando la compianta principessa del Galles è stata strappata prematuramente alla vita, anche dopo la sua morte continua ad avere gli occhi di tutti su di sé.

Spunta la “figlia segreta” del Principe Carlo, una giovane donna che è identica a “mamma” Diana. Per tanti anni si è parlato di una ragazza di nome Sarah, che attualmente vive in America e che sarebbe la figlia segreta di Carlo e Diana.

Si tratta di una bambina nata da una madre surrogata a seguito di un inganno fatto dal ginecologo della principessa del Galles che, oltre 36 anni fa, impiantò gli ovuli fecondati della Spencer nell’utero di sua moglie.

Questa storia per anni ha tenuto incollati i sudditi del Regno Unito alla televisione per scoprire nuovi gossip sulla giovane Sarah. Ma ad attirare oggi l’attenzione è un’altra donna che è davvero somigliante alla principessa Diana: si tratta forse di un’altra figlia segreta del Principe Carlo?

La somiglianza con la Spencer è incredibile e ha fatto gridare allo scandalo. La giovane donna bionda in realtà altri non è che Lady Mary Wellesley, la figlioccia di Lady Diana che dalla sua madrina ha preso non soltanto la bellezza ma anche l’intelligenza.

Oggi Mary è una scrittrice di grande successo. Dopo aver studiato lingua inglese presso l’Università di Oxford, è riuscita a sfondare nel mondo della editoria. La somiglianza tra madrina e figlioccia è impressionante tanto che in molti hanno pensato che proprio lei fosse la figlia segreta del Principe Carlo e di Lady D.

In realtà Mary e Lady Diana erano tanto legate. La giovane ha sempre considerato la Spencer come una seconda mamma e la principessa, lei, come una terza figlia. Diana ha sempre desiderato avere una bambina, questo è quanto affermato da Patrick Jephson, ex segretario privato della compianta principessa:

“Diana ha sempre voluto una figlia e ha condiviso la gioia dei suoi colleghi e amici quando sono nate le loro figlie”.

Mary fa parte proprio di loro, di quelle bambine fortunate che hanno avuto la possibilità di conoscere e di vivere, per quanto poco, Lady Diana.