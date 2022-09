“Due gemellini a casa Casiraghi”, colpo di scena: Carolina di Monaco sognava questo momento

Carolina di Monaco lascia i sudditi sconvolti. L’annuncio scuote il palazzo reale: “Due gemellini in arrivo a casa Casiraghi”.

Due new entry in casa Casiraghi, arrivano i gemellini. L’annuncio inaspettato lascia tutti di sasso. Ecco che cosa sta accadendo nel famoso Principato.

Carolina di Monaco, riflettori puntati sulla bella reale

La famiglia Grimaldi ma in particolare Carolina di Monaco, tornano ad avere i riflettori puntati addosso. La sorella di Alberto II, il sovrano del Principato più famoso del mondo, sta attirando l’attenzione dei mass media nazionali e internazionali: arrivano due gemellini in casa Casiraghi!

Che sta accadendo nella famosa dinastia, tra le più chiacchierate e discusse del mondo? Carolina è il punto di riferimento non soltanto dei suoi famosi fratelli ma anche dei sudditi che a lei sono tanto affezionati.

La vita della principessa non è stata tutta rose e fiori. Dopo una serie di problemi e lutti devastanti, la Grimaldi è riuscita però a rialzarsi e ad andare avanti e ancora oggi rappresenta l’etica e la moralità che incarnano i valori principali della dinastia dei Grimaldi.

Arriva però una notizia che riguarda proprio Carolina e che ha lasciato tutti a bocca aperta: “Due gemellini a casa Casiraghi”. Qualcuno è forse in dolce attesa? Che cosa sta accadendo? Scopriamolo.

“Due gemellini per i Casiraghi”: sudditi sconvolti

Carolina di Monaco non si tira indietro. Arriva la notizia che scuote il palazzo reale: due gemellini a casa Casiraghi. Non si tratta di nessuna gravidanza in corso per Charlotte o per le altre donne della famiglia Casiraghi ma del ruolo importante che la sorella di Alberto II sta svolgendo nella cura e nell’istruzione dei gemellini Jacques e Gabriella.

I due piccolini, belli come il sole, sono i figli nati dal matrimonio di Alberto II e Charlene. La principessa Carolina li ha presi sotto la sua ala protettrice e in particolare negli ultimi tempi, si sta occupando di Jacques, il maschietto di casa Grimaldi-Wittstock, che un giorno prenderà il posto del padre e guiderà il Principato più famoso del mondo.

Si dice che tra Carolina e Charlene i rapporti siano, giorno dopo giorno, sempre più tesi anche per via dell’invadenza fin troppo eccessiva della principessa monegasca nella vita familiare della Wittstock.

Per un periodo, addirittura, nei mesi in cui la principessa sudafricana è stata ricoverata in Africa per curare una brutta infezione, Carolina di Monaco ha preso con sé il piccolo Jacques che in diverse occasioni è stato visto accompagnato dalla famosa zia, per iniziare ad istruirlo su quelli che un giorno saranno i suoi doveri da reggente e gli impegni di corte che si ritroverà ad affrontare molto presto.

Carolina rappresenta una presenza importante nelle vite dei due gemellini che a lei sono molto affezionati. Non è però invece contenta di questa situazione mamma Charlene che si è vista spodestata non solo nel ruolo di reggente ma anche di madre, dalla cognata invadente che ormai ha fatto diventare i suoi figli parte della famiglia Casiraghi.