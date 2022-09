Covid: arrivano i vaccini aggiornati per Omicron dopo l’ok dell’Aifa

Dopo l’ok dell’Aifa, è partita la somministrazione del vaccino anti Covid, aggiornato contro l’Omicron.

La ‘quarta dose’ aggiornata è raccomandata soprattutto agli over 60 e alle persone fragili dal punto di vista immunitario.

Via ai booster contro Omicron

Dopo il via libera di Ema, è arrivato anche quello dell’Aifa e così, iniziano le somministrazioni di quella che possiamo considerare come la quarta dose o come un secondo booster.

La differenza con i vaccini di cui abbiamo sentito parlare finora, è che questo farmaco è aggiornato ed è in grado di difendere dalla variante Omicron, la quale si è dimostrata resistente ai vaccini tradizionali.

Questi booster sono raccomandati già da tempo, infatti la campagna vaccinale rimbalza su tutti canali di comunicazione già dal mese di luglio.

Questi vaccini, a cui grandi aziende come Pfizer e Moderna stanno lavorando già da tempo, sono raccomandati in via prioritaria alle persone dai 60 anni in su e ai soggetti fragili.

Potranno essere somministrati dopo 3 mesi dal completamento del ciclo primario, composto da 3 dosi, e forniranno una protezione a 360 gradi in cui sarà possibile affrontare meglio un eventuale contagio da Omicron.

Questa è l’ultima terribile versione del Covid, molto contagiosa e in continua mutazione, infatti dalla 4 si è passati alla 5 e ancora alla variante denominata Centaurus.

La decisione dell’Aifa e le parole di Speranza

Per dare il via a questo vaccino si attendeva l’ok dell’Agenzia italiana del farmaco e finalmente è arrivato.

La decisione della Commissione tecnico – scientifica dell’Aifa, il cui via libera arriva dopo la decisione favorevole dell’Ema, ha stabilito che la popolazione a maggior rischio di contagio è quella che ovviamente dovrà sottoporsi per prima alla dose.

Gli altri soggetti, dai 12 anni in su, possono essere vaccinati su consiglio del proprio medico o anche come scelta individuale.

si è espresso in merito a questa importante svolta nella vaccinazione contro il Covid, anche il Ministro della Salute, Roberto Speranza, il quale invita a essere cauti e attenti nel rispetto delle norme che tutti ormai conosciamo, poiché l’emergenza sanitaria è tutt’altro che passata.

Questo vaccino adattato è un nuovo strumento per affrontare il Covid, il quale è in continuo mutamento.

Speranza ha risposto anche a chi gli ha chiesto aggiornamenti proprio sulle misure di prevenzione dal contagio, in particolare sull’utilizzo della mascherina sui mezzi pubblici.