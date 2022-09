Ciambellone della nonna, un dolce del genere a casa tua se lo sognano: troppo buono

Non occorre aspettare le feste per preparare il ciambellone della nonna, anno dopo anno questa ricetta che sforniamo, delizia ognuno di noi!

E poi chi potrebbe mai resistere a una tale delizia basta mettere tutto insieme nella teglia e voilà una volta fuori dal forno è pronto da servire.

Vediamo dunque di cosa dobbiamo dotarci e come procedere passo passo per la realizzazione di questo ciambellone fragrante.

Iniziamo la preparazione del nostro ciambellone della nonna versando in un pentolino il cocco essiccato e il latte condensato. A questo punto si aggiunge la panna da cucina e con una spatola attentamente per sciogliere tutto per bene.

Mettiamo ora il pentolino sul fuoco e portiamo a bollire, sempre mescolando per non fare attaccare gli ingredienti. Alla fine dovremo aver ottenuto un composto cremoso.

Spegniamo il fornello e lasciamo la crema per dedicarci alla preparazione del ciambellone.

Nel mixer o impiegando un frullatore versiamo, il burro, le uova e lo zucchero e il burro, quindi uniamo il latte di cocco e attiviamo la macchina per circa 1 minuto per frullare tutti gli ingredienti.

Lentamente mentre il mixer sta andando, uniamo agli ingredienti il cacao in polvere e lasciamo che l’elettrodomestico frulli il tutto per ulteriori 60 secondi.

Una volta che gli ingredienti sono amalgamati, li versiamo in una ciotola capiente alla quale uniremo la farina setacciata, per mescolarla energicamente con uno sbattitore a mano.

A questo punto uniamo il lievito in polvere anche lui setacciato e mescoliamo. In seguito si prende uno stampo per ciambellone ( la misura dello stampo è di 23 x 8 cm), che si dovrà imburrare in ogni sua parte.