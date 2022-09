“Ci convivo dalla nascita”, Ignazio de Il Volo: la malattia tenuta nascosta per anni

Il famosissimo cantante Ignazio Boschetto, tenore e membro del gruppo musicale Il volo che ha letteralmente conquistato tutto il mondo, soffre di una malattia nascosta agli occhi del pubblico. Ci convive appunto fin dalla sua nascita. Ecco tutti i dettagli a riguardo: di che cosa si tratta e quali sono le sue condizioni di salute attuali.

Con il passare del tempo quello che sembrava solo un sogno irraggiungibile da ragazzo è divenuto realtà. Lui infatti ha raggiunto il suo obbiettivo mettendo in giorno molto impegno ed una determinazione disarmante. nessuno infatti si sarebbe mai potuto immaginare un successo del genere dal momento che quando si è avvicinato a questo mondo era solo un ragazzo che rincorreva un sogno. Oggi però il suo volto è conosciuto in tutto il mondo e le sue canzone, prodotte proprio insieme al suo gruppo musicale sono ascoltate da chiunque senza alcuna distinzione. Insieme infatti hanno perfino riunito diverse generazioni, le quali ascoltano musicale molto diversa oggigiorno.

Proprio per questo motivo infatti tutte le persone che lo conoscono da vicino sono estremamente fiere di lui. Nonostante il successo però è rimasto comunque il ragazzo di una volta, anzi vi sono innumerevoli dettagli che in realtà non vorrebbe rendere pubblici proprio per mantenere la propria vita privata e la propria vita professionale ben lontane.

Lo abbiamo sempre visto con il sorriso sul volto, però in pochi davvero sanno che in realtà vi è una malattia nascosta con cui convive fin dalla sua nascita.

Il famoso tenore Ignazio Boschetto de Il Volo e la sua malattia: quali sono le sue reali condizioni di salute e come questa ha influenzato sulla sua vita

Ebbene sì, apparentemente sembra un ragazzo senza alcun pensiero che gli frulla per la testa ma in realtà non è sempre stato così. In diverse occasioni infatti si è dovuto mettere in gioco mostrando la sua determinazione nell’affrontare situazioni particolarmente spiacevoli. In passato infatti ha dovuto fare i conti con la malattia della mamma, la quale appunto ha sofferto molto per via di un tumore al viso. Questa terribile esperienza ha cambiato completamente la sua vita.

“Le esperienze brutte magari le ricordiamo con un sorriso amaro, ma sono state il nostro passato. Io e mia sorella non volevamo quello che volevano i bambini della nostra età. Avevamo un solo desiderio, quello che la nostra mamma tornasse al più presto a casa“

Queste sono le sue parole a riguardo, rilasciate proprio durante un’intervista a Domenica In. Questa terribile esperienza però non è la sola. Per chi non lo sapesse infatti il famoso cantante, tenore de Il Volo, fin dalla nascita convive con l’agenesia.

Questo temine in medicina viene utilizzato per indicare una mancanza di formazione di uno o più organi, è una malattia congenita che si manifesta fin dalla nascita. Tecnicamente parlando infatti il tenore è nato letteralmente senza un organo, ovvero un rene. Nonostante questo però lui non si è mai privato di nulla ed anzi vive la frenetica vita in tour senza riscontrare alcun problema.