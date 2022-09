“Che umiliazione”, bastonata per Ilary: Totti beccato in spiaggia con Noemi così | VIDEO

By

Che bastonata per Ilary Blasi. Francesco Totti beccato in spiaggia con Noemi: arriva il video che lascia tutti di stucco. Ora sì che sono stati incastrati, ormai sono una coppia e non si nascondono più.

Noemi Bocchi e Francesco Totti sono una coppia a tutti gli effetti. Il pupone e la ex moglie di Mario Caucci non si nascondono più: beccati sulla spiaggia insieme.

Ilary Blasi, che colpo per la bella conduttrice

Ilary Blasi e Francesco Totti ancora protagonisti della saga famigliare che ha tenuto tutti incollati ai social e ai giornali per seguire le vicende dolorose, curiose e inaspettate della famiglia più famosa di Italia.

Già è passato un po’ di tempo da quando i due hanno annunciato la fine del loro matrimonio spiazzando tutti. Mentre la Blasi ha già voltato pagina e ha dato inizio alla sua rinascita personale, Totti è scomparso dai radar, almeno da quelli dei social.

Il pupone ha fatto perdere le sue tracce ma, nonostante tutto, alcuni curiosi fan di questa saga familiare, sono riusciti a beccarlo ugualmente e indovinate in compagnia di chi? Proprio di lei, di Noemi Bocchi, l’amante non più tanto tale, ormai, visto che i due sono usciti allo scoperto.

Totti e Bocchi sono stati beccati sulla spiaggia, insieme. Un video mostra tutto e lascia gli utenti social senza parole. Che colpo per la famosa conduttrice Mediaset che questa volta deve davvero rinunciare all’idea di poter riconquistare il pupone.

Totti incastrato con Noemi

Francesco Totti beccato con lei, con la donna della discordia, la ormai famosissima Noemi Bocchi. I due sono stati paparazzati in spiaggia a Sabaudia, mentre si concedono un bagno a mare.

Il video che li mostra fianco a fianco, ha fatto il giro del web e di tutta Italia: per la prima volta i due amanti si vedono insieme. Loro, con aria alquanto sospetta, si guardano attorno cercando di scrutare mass media e paparazzi che, da quando è iniziata questa storia, li seguono costantemente.

Totti e Noemi non si rendono conto di essere però ripresi da alcuni bagnanti che hanno fatto diventare il loro incontro, non troppo romantico, davvero virale. Ormai non ci sono più dubbi: Francesco Totti e Noemi Bocchi sono una coppia.

Se qualcuno aveva pensato che per il rispetto di Ilary e dei figli mantenessero la riservatezza, si deve purtroppo ricredere. Ormai il pupone ha voltato pagina e sembra intenzionato a proseguire la sua storia d’amore con la ex moglie di Mario Caucci, patron del Tivoli calcio.

Intanto, dopo che questo video ha iniziato a circolare sui social, Ilary Blasi si è trincerata dietro il silenzio. Da qualche ora non pubblica nulla sul suo profilo Instagram, cosa strana per lei che, da quando ha annunciato la sua separazione da Francesco, è diventata una vera e propria regina dei social media.

Che questo colpo basso l’abbia ferita al punto tale da necessitare di staccare la spina, di nuovo? Che queste immagini le abbiano dato il colpo di grazia definitivo? Anche il profilo Instagram di Francesco tace. Come reagirà la conduttrice Mediaset a questo video? Per lei sarà sicuramente un duro colpo da digerire e una nuova sfida da affrontare.