Alle 18:45, prenderà ufficialmente il via la nuovissima edizione della Champions League. Ad aprire i giochi Dinamo Zagabria-Chelsea e Borussia Dortmund-Fc Copenhagen. Ma scenderanno anche in campo anche due italiane: la Juventus sarà ospite del Paris Saint-Germain di Neymar, Lionel Messi e Kylian Mbappé, mentre il Milan debutterà con il Salisburgo, in Austria.

Domani le altre due sfide super emozionanti per l’Inter di Simone Inzaghi e il Napoli di Luciano Spalletti, impegnati, entrambi in casa, rispettivamente contro il Bayern Monaco di Julian Nagelsmann e il Liverpool di Jurgen Klopp. Dove vedere le partite di Champions League delle italiane e non solo in tv e diretta streaming.

Champions League, oggi in campo Juve e Milan. Domani sarà il turno di Inter e Napoli

“Ce sont les meilleures équipes, sie sind die allerbesten Mannschaften, the main event, die Meister, die Besten, les Grandes Équipes, the Champions, une grande réunion, eine große sportlique Veranstaltung, the main event, ils sont les meilleurs, sie sind die Besten, there are the champions”. Queste sono le parole, in francese, tedesco e inglese che compongono l’inno della Champions League, che da oggi tornerà a suonare e a essere cantato quando i campioni delle 32 squadre impegnate nella fase a gironi, appunto, scenderanno in campo.

A inaugurare la parata di stelle che ci farà compagnia, tra ansie e (si spera) tante gioie, fino al 10 giugno, il giorno della finale tra i migliori nello stadio olimpico Ataturk di Istanbul, saranno Dinamo Zagabria e Chelsea (che sono nello stesso girone del Milan) e Borussia Dortmund e Fc Copenhagen alle 18:45.

Alle 21, però, sarà il turno dei campioni d’Italia di Stefano Pioli e della Juventus di Massimiliano Allegri. Senza nulla togliere ai rossoneri, che saranno ospiti del Salisburgo, in Austria, ad accendere il cuore dei tifosi sarà soprattutto la supersfida tra il Paris Saint-Germain di (in ordine sparso, o forse no) Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé, Gianluigi Donnarumma, Marco Verratti, e chi più ne ha, più ne metta, e i bianconeri, appunto.

Un inizio in grande stile, insomma, nella cornice del Parco dei principi, che la stagione scorsa è stata anche il teatro della finale tra il Real Madrid di Carlo Ancelotti e il Liverpool di Jurgen Klopp. E a proposito dei Reds, domani saranno loro a scendere in Italia per giocare l’ennesima partita della coppa dalle grandi orecchie contro il Napoli di Luciano Spalletti.

Per i partenopei, non sarà l’unico scoglio da superare per arrivare alla fase successiva, quella degli ottavi, perché se la dovranno vedere anche con l’Ajax. Cammino difficile che attende anche l’Inter di Simone Inzaghi. Sempre domani, alle 21, i nerazzurri sfideranno il Bayern Monaco di Julian Nagelsmann, e poi per loro ci sarà anche il Barcellona di Xavi Hernandez.

A completare il quadro, oggi ci sono: Benfica-Maccabi Haifa (squadra israeliana che ha già partecipato altre sette volte alla Champions League) del girone della Juventus, Celtic-Real Madrid, ovvero i campioni in carica; Lipsia-Shakhtar Donetsk e Siviglia-Manchester City.

Domani, invece, alle 18:45, l’Ajax sfiderà i Rangers in Olanda, il Francoforte ospiterà lo Sporting club de Portugal. Alle nove, invece, l’Atletico Madrid del Cholo, Diego Pablo Simeone, se la vedrà contro il Porto di Sergio Conceiçao – due vecchie conoscenze del campionato italiano e dei tifosi della Lazio, il Barça contro il Viktoria Plzen, il Club Brugge contro il Bayer Leverkusen. A concludere, il Tottenham di Antonio Conte ospiterà l’Olympique Marsiglia.

Champions League, dove vedere le partite in tv e diretta streaming

Ma dove si può vedere la prima giornata di Champions League in tv e diretta streaming? A differenza della Serie A – in cui i diritti televisivi sono stati acquistati per intero da Dazn -, per quanto riguarda il torneo più prestigioso, la situazione diventa un po’ più complicata perché gli utenti si dovranno dividere tra Sky, Mediaset e Amazon Prime Video.

Per quanto riguarda la tv del Biscione, ci saranno alcune gare visibili in chiaro e altre che invece si potranno fruire tramite Infinity+, per cui è necessario un ulteriore abbonamento. Mentre per il colosso di Rupert Murdoch, ci sarà la possibilità di vederle in streaming su Now TV e su SkyGo e ci sarà anche la Diretta Gol, con il live di tutti i match che si giocheranno in contemporanea.

Ma vediamo nel dettaglio dove poterci godere l’amatissima coppa dalle grandi orecchie. Tutte le partite di oggi saranno visibili su Sky, Now TV e Mediaset Infinity+, a eccezione di Psg-Juventus che sarà trasmessa in chiaro su Canale 5. La sfida di Parigi si vedrà su Sky Sport 1, al canale 201 del satellite, Sky Sport 4K, al numero 213, e Sky Sport, al 252 del satellite. Il Milan, invece, si vedrà solo su Sky Sport Action, al canale 206, Sky Sport, al 253, e su Infinity+, sfruttando la smart tv.

Per le partite di domani, invece, sempre Sky, Now TV e Mediaset Infinity+, tranne Napoli-Liverpool che verrà trasmessa solo su Amazon Prime Video. Quanto a Inter-Bayern Monaco, sarà disponibile su Sky Sport 1, Sky Sport 4K e Sky Sport, oltre che, ovviamente, su Infinity+ e su tutte le piattaforme di streaming collegate.