“Un figlio fuori dal matrimonio”, Ilary Blasi e Totti: l’indiscrezione dal passato | Tutto ebbe inizio così

Spunta finalmente tuta la verità riguardo proprio il rapporto fra i due noti personaggi famosi: Ilary Blasi e Francesco Totti. L’indiscrezione non passa di certo inosservata, generando così letteralmente il caos. Ecco tutti i dettagli a riguardo: cosa è realmente successo fra i due.

In questi ultimi mesi non si è fatto altro che parlare proprio della loro vita privata, i due infatti comunicando pubblicamente l’annuncio del loro divorzio hanno letteralmente generato il caos tra il pubblico poiché nessuno si sarebbe mai potuto immaginare di ricevere una notizia di questo tipo. Da allora sono molte le versioni che continuano a circolare a riguardo, pare infatti che entrambi abbiano deciso di mantenere le distanze mantenendo perfino una certa riservatezza. Proprio per questo motivo infatti ad oggi non vi sono realmente delle comunicazioni ufficiali dei due ed anzi, tutto ciò che sappiamo è trapelato proprio grazie all’intervento delle persone a loro vicine.

Insomma, dell’annuncio del divorzio ne abbiamo sentite di ogni, senza però ottenere mai una loro dichiarazione ufficiale. Si presume infatti che entrambi stiano mantenendo in qualche modo le distanze dai riflettori proprio per via del divorzio poiché se uno dei due decidesse di lasciare alcune dichiarazioni l’avvocato del rispettivo ex compagno potrebbe intervenire in malo modo.

Nelle ultime ore però alcuni dettagli sono venuti alla luce ed hanno riportato ai giorni nostri uno scoop colossale che li ha visti proprio come protagonisti indiscussi. Vediamo quindi insieme di che cosa si tratta effettivamente e soprattutto cosa è realmente successo.

La conduttrice Ilary Blasi e l’ex calciatore Francesco Totti nuovamente sotto l’occhio dei riflettori, il motivo è del tutto sconvolgente: la vera storia celata

Chi segue attentamente la coppia sa perfettamente che la loro storia d’amore ha sempre generato un certo clamore poiché la loro vicinanza ha incuriosito molti nel pubblico e non solo. Sembravano appunto una coppia indistruttibile ma purtroppo con il passare del tempo anche loro si sono detti addio. Pare però che in realtà la loro relazione non procedeva nel migliore dei modi ormai da molto tempo e che l’avvicinamento con l’ormai famosa nuova fiamma di Totti, Noemi, sia solo l’appiglio della storia.

Chi li segue fin dagli esordi sa perfettamente che già in passato si sono ritrovati in una situazione simili, ancora prima di convolare a nozze davanti a tutta l’Italia per giurarsi amore eterno e pronunciare il fatidico si. Secondo quanto trapelato ai tempo il famoso ex calciatore ha vissuto un avvicinamento proprio con la famosa Flavia Vento. Come confessato da quest’ultima appunto i due si sono incontrati ed hanno persino vissuto una notte di passione dalla quale Flavia è rimasta incinta. Questa notizia aveva generato letteralmente il caos prima del loro matrimonio ma Ilary preferì comunque dare ascolto al suo futuro marito senza badare ai chiacchiericci.

“La verità è che ho conosciuto Flavia Vento una sera in cui Ilary non c’era. Lei mi viene presentata, è una ragazza carina, parliamo qualche minuto e poi, come succede in queste situazioni piene di gente, ci separiamo perché sia lei sia io abbiamo incrociato nuove persone da salutare.”

Queste sono le parole che proprio Francesco rilasciò ai tempi per far chiarezza sulla questione nel 2005, inoltre poco dopo affermò perfino di averla incontrata quella sera ma che fra i due non vi è mai nato nulla.

” La settimana successiva sono con gli amici […]. Mi segnalano che a un altro tavolo c’è una ragazza che sta cercando di attirare la mia attenzione. È la Vento. Saluti e sorrisi da una parte all’altra della sala, senza alzarsi per venirsi incontro, poi ciascuno si dedica alla propria compagnia. Me ne vado a casa a dormire. Ecco, nella sua versione quella è la notte incriminata”.

Come potete ben notare dalle sue dichiarazioni fra i due non vi era nulla tranne che una semplice ed innocua conoscenza. All’epoca infatti la Vento era molto intenzionata a far carriera nel mondo dello spettacolo, seguita da Fabrizio Corona e Lele Mora. Con il passare del tempo e davanti alle dichiarazioni di Francesco, Flavia Vento confermò la sua versione senza tirarla troppo per le lunghe.