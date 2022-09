Tragedia sulle Alpi: escursioniste perdono la vita ad alta quota

Doppia tragedia sulle Alpi nelle scorse ore, in cui sono morte due donne, rispettivamente in Alto Adige e a Bolzano.

Le vittime sono due alpiniste, la prima della Repubblica Ceca e la seconda è di origini piemontesi.

Tragedia sulle Alpi

In quest’estate abbiamo visto molte tragedie legate alle nostre montagne e in queste ore ne sono avvenute addirittura due a distanza di poche ore.

Le vittime stavolta sono due donne. La prima è un’alpinista ceca di 40 anni che ha perso la vita all’alba, la seconda è una donna piemontese.

Gli incidente sono avvenuti in diverse zone delle Alpi e questi portano in evidenza una situazione molto particolare, molto spesso infatti ci si avventura sulle vette con troppa superficialità.

In alcuni casi entra in gioco anche la sfortuna ovviamente ma in altri casi, molte morti potevano essere evitate e chissà se così era anche in questi due terribili incidenti mortali.

Il primo incidente

Cominciamo dal primo incidente mortale di questa giornata, avvenuto intorno alle 6 di questa mattina, quindi all’alba, il quale ha coinvolto una donna originaria della Repubblica Ceca.

L’alpinista era abbastanza esperta e con un gruppo di appassionati come lei, stava compiendo un’escursione sull’Ortles, la montagna più alta che si trova in provincia di Bolzano.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il gruppo, completamente di origine ceca, era diretto verso la vetta, tuttavia c’è stato un cambio di percorso.

A un certo punto infatti, anziché proseguire per la via normale, hanno valutato un altro percorso e quindi hanno iniziato a risalire una via che in realtà era più dissestata.

Infatti, questa strada era ricoperta di ghiaccio e neve, dunque la donna è scivolata e ha fatto un volo di 100 metri, rischiando anche di travolgere altri escursionisti.

Questa caduta non ha lasciato scampo alla 40enne, i soccorsi infatti hanno tentato di rianimarla ma senza successo, per quanto riguarda i suoi amici, sono stati trasportati in ospedale a Solda.

Il 118 è stato allertato da uno dei componenti del gruppo e oltre all’eliambulanza, sono giunti anche il Soccorso Alpino e la Guardia di Finanza.

Il secondo incidente

Veniamo ora alla seconda morte, che ha coinvolto un’escursionista, anch’essa di circa 40 anni.

Questa donna, di origine piemontese, ha perso la vita in Val d’Aosta, precisamente nell’area della val d’Ayas.

È precipitata da un costone roccioso nella zona del Corno Bussola, vicino Brusson. La dinamica è simile all’incidente avvenuto poco prima, tuttavia l’allarme è scattato più tardi, nonostante la donna avesse perso la vita nel corso della mattinata.

L’allerta al 118 infatti è arrivato nella serata a causa del mancato rientro, in seguito sono iniziate subito le ricerche.

Il corpo della donna è stato recuperato questa mattina, dopo diverse ore in cui il Soccorso Alpino ha sorvolato la zona dove era diretta per l’escursione.