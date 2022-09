Strage in Canada, 10 morti accoltellati: caccia all’uomo

Canada, una tremenda strage è stata attuata da due uomini ed ha portato alla morte di 10 persone. Sono state tutte accoltellate e ora nella zona è caccia all’uomo.

Una notizia dolorosa e difficile di spiegare quella che è arrivata all’alba. Due uomini armati di hanno accoltellato 10 persone uccidendole. Una ferocia inaudita e senza spiegazione che ha colpito due piccole cittadine del Canada nella provincia di Saskatchewan. Le autorità hanno indetto una caccia all’uomo per catturare i due assassini in fuga.

Strage in Canada, brutali accoltellamenti

Strage in Canada senza precedenti. Le informazioni pervenute dalle autorità e dai media locali svelano uno scenario brutale e privo di pietà. Ciò che si sono trovati davanti è stato devastante.

Due uomini hanno accoltellato, in varie zone della provincia di Saskatchewan, 10 persone che sono poi decedute. 15 feriti sono stati soccorsi ma potrebbero essere molti di più dato l’attacco decentrato che ha colpito in diversi punti. Non si sanno le ragioni di questo gesto e le cause non sono ancora emerse.

Alcune persone sembrano siano state scelte mentre altre accoltellate e uccise a caso. Le autorità hanno raccontato i fatti ma ancora si brancola nel buio. C’è chi afferma, tra le autorità locali, che sia colpa del dilagare delle droghe pesanti in Canada.

Il fatto certo è che i due assassini sono in fuga e hanno fatto perdere le loro tracce.

È caccia all’uomo

La strage in Canada ha sconvolto la popolazione che ora è stata messa in guardia dalle autorità. I due malviventi dopo la strage soni fuggiti lasciando perdere le loro tracce. Un messaggio è arrivato sul cellulare dei cittadini che avvisava del pericolo imminente.

Saskatchewan, Alberta e Daitona sono già allertate ma la prudenza deve essere massima in ogni luogo. I due trentenni, apparentemente fratelli, si chiamano Myles e Damien Sanderson.

La polizia ha diffuso le immagini dei due sospettati e sono stati istituiti posti di blocco ovunque. I controlli straordinari e la caccia all’uomo sono ai massimi livelli per evitare altro sangue. Si attende di capire se qualcuno riconosce i due assassini dopo aver visto i due volti in TV e sui media.

La strage in Canada ha sconvolto intere famiglie e gettato nel panico la popolazione che è stata avvisata di stare allerta. È stato consigliato anche dalla polizia di provvedere alla propria sicurezza in maniera efficace. Per ora le ricerche sono ancora in atto e la tensione è alle stelle. L’incertezza del non sapere se e dove colpiranno attanaglia istituzioni, polizia e cittadini.