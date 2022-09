Spaghetti al glifosato, questi sono un colpo di grazia: li mettiamo sempre a tavola

By

Ecco cos’è il glifosato e quali sarebbero gli spaghetti italiani che lo conterrebbero. Dovresti assolutamente evitare di comprarli.

Continuate a leggere per scoprire tutti i segreti del glifosato e l’elenco degli spaghetti che mettiamo sempre sulla nostra tavola che ne conterrebbero in grandi quantità.

Cos’è il glifosato e fa male?

Il glifosato è un erbicida da banco ad ampio spettro utilizzato per uccidere alcune piante indesiderate nei sistemi agricoli e forestali. Il suo utilizzo – con alcune applicazioni approvate – è molto comune in varie colture come caffè, banane, grano e zucchero.

Questa sostanza viene assorbita attraverso il fogliame della pianta ed è efficace solo se la pianta sta crescendo. Cioè, la fumigazione non è efficace nel prevenire la germinazione dei semi.

Sebbene l’uso di erbicidi come il glifosato sia molto comune, viene sempre più messo in discussione a causa degli effetti negativi come quelli che ha sul suolo.

L’irrorazione aerea è un meccanismo in cui un aereo vola ad un’altezza compresa tra 25 e 50 metri dal suolo irrorando una miscela di erbicida, acqua e un tensioattivo, con l’obiettivo di defogliare e prevenire così la fotosintesi delle piante.

Le alte concentrazioni di questo erbicida utilizzato nell’irrorazione aerea possono causare problemi di salute.

Uno studio del 2015 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha rivelato che il glifosato può causare quattro tipi di cancro: fegato, pancreas, reni e linfatico. Mentre altre ricerche indicano che possono anche causare problemi dermatologici e aborti.

Nel luglio 2019, la Federazione internazionale di ginecologia e ostetricia ha raccomandato un divieto globale di questa sostanza, in conformità con il principio di precauzione.

A causa dei suoi effetti nocivi sulla salute, Austria, Bermuda, Danimarca, Italia, Francia, Paesi Bassi e Vietnam hanno vietato del tutto l’uso del glifosato;

mentre Argentina, Scozia, Spagna e Nuova Zelanda hanno optato per divieti locali. D’altra parte, diversi Paesi e città in Australia, Inghilterra, Germania, Malta, Slovenia e Svizzera hanno rilasciato dichiarazioni di intenti per vietare o limitare gli erbicidi a base di glifosato.

Ecco gli spaghetti che lo conterrebbero

Non tutti lo sanno, ma a quanto pare varie marche italiane di spaghetti davvero conosciute conterrebbero proprio questo pericoloso erbicida.

Di recente, è stata proprio una biologa nutrizionista, Vittoria Candita, a denunciare la situazione sui social e a mostrare quali sono gli spaghetti italiani puliti da glifosato e quelli che invece lo contengono.

In particolare, in base a quanto riportato dalla biologa, gli spaghetti puliti da glifosati sarebbero quelli De Cecco, i Voiello, gli Armando, quella de La Molisana e i Barilla.

Ne conterrebbero in certe quantità, invece, i Rummo, i Divella, i Garofalo.

E voi sapevate cos’è il glifosato e quali fossero i suoi svantaggi per la nostra salute? Fatecelo sapere!