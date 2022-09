“Mi maltrattava”, Michelle Hunziker un fiume in piena: tutta la verità

Michelle Hunziker, una delle conduttrici più amate e seguite del panorama televisivo italiano. Recentemente, la nota presentatrice italo svizzera si è lasciata andare ad una confessione sconcertante che ha lasciato tutti a bocca aperta: scopriamo cosa ha rivelato.

Michelle Hunziker, amatissima dal pubblico italiano che la sostiene ogni giorno anche sui social. Con la sua bellezza, il suo sorriso e il suo talento ha conquistato milioni di persone. Siamo abituati a vederla sempre allegra e sorridente ma non tutti sanno che la bellissima conduttrice ha un passato davvero difficile. In una recente intervista si è lasciata andare ad una dolora confessione che ha veramente scosso tutti.

Michelle Hunziker, ha raccontato di essere stata vittima di violenza da parte di un uomo. Un momento tragico e drammatico che ha raccontato a cuore aperto. Malgrado faccia ancora male per lei, è riuscita a parlarne con molta forza: scopriamo di più.

Il periodo buio di Michelle Hunziker

Il passato di Michelle Hunziker non è stato tutto rose e fiori. Malgrado siamo abituati a vederla sempre con il sorriso, lei ha affrontato tantissimi ostacoli. Come saprete, diverse volte la conduttrice ha raccontato pubblicamente alcuni suoi retroscena drammatici riguardo la sua vita privata, come quella volta in cui è finita in una setta misteriosa, la quale l’ha allontanata dai suoi affetti più cari.

Recentemente, la conduttrice ha rilasciato una lunga intervista a Oggi dove ha raccontato di aver subito una violenza in passato. Un’esperienza che l’ha segnata terribilmente e che l’ha convinta a fondare Doppia Difesa insieme a Giulia Bongiorno. Si tratta di un Onlus che aiuta le persone che hanno subìto discriminazioni, abusi e violenze e li supporta psicologicamente e legalmente.

Michelle Hunziker racconta la violenza subita

Michelle Hunziker ha vissuto un’esperienza davvero drammatica e atroce in prima persona, nel corso di un’intervista a Oggi ha spiegato di essere stata stalkerata e picchiata da un uomo. La conduttrice ha spiegato:

“A parte lo stalking, io non ho mai parlato a fondo di quello che ho subito (…) io so esattamente che cosa capita nella psicologia di una donna che vive una violenza. Se avessi continuato a subire quella violenza, ne sarei stata corresponsabile.”

Dalle sue parole si percepisce la sofferenza e il dolore che ha vissuto sulla sua pelle. La presentatrice italo svizzera ha precisato che nel suo discorso non c’entrano in nessun modo Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi: “Escludo i mariti, così sapete che non c’entrano e nessuno può pensare a loro.” Ancora tantissime donne sono vittime di violenza ogni giorno, proprio per questo Michelle Hunziker si impegna con Doppia Difesa ad aiutare queste vittime che subiscono violenza ogni giorno.