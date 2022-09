“L’uomo più importante della mia vita”, Rosita Celentano lo mostra a tutti: proprio lui

By

Rosita Celentano, è una conduttrice televisiva e radiofonica di successo. Tutti la conosciamo, figlia di due grandi artisti. Ma lo sapete chi è il suo unico e grande amore? Si tratta proprio di lui. Il video ha commosso l’intero web: scopriamo di più.

Rosita Celentano, figlia di due grandi artisti Adriano Celentano e Claudia Mori, anche lei fa parte del mondo dello spettacolo, infatti, è una nota e grande attrice e conduttrice. Bellissima e donna con grande cuore, ma lo sapete chi è veramente il suo unico amore? Non ci crederete mai ma si tratta proprio di lui.

Sui social, in particolare su IG, è seguitissima. Spesso condivide moltissimi scatti di lei o delle persone che ama. Ad esempio, proprio poco fa ha lasciato tutti a bocca aperta quando sul suo profilo ha confessato quale sia stato il suo vero e unico amore della sua vita. Secondo voi chi ha rubato il cuore della bellissima Rosita Celentano? Ecco chi è.

La vita privata e carriera di Rosita Celentano

Classe 1975, nata a Milano il 17 febbraio. Come ben sapete lei è figlia d’arte, infatti, è la primogenita di Adriano Celentano e Claudia Mori. Ha un fratello di nome Giacomo ed una sorella molto famosa Rosalinda. Già da piccola ha esordito nel mondo del cinema con i suoi genitori nel film “Yuppi du” e “Geppo il folle”.

Ha avuto anche un’esperienza musicale, infatti, nel 1989 ha condotto il “Festival di Sanremo” con notevole successo. Si è dedicata al teatro ed è anche una speaker radiofonica. Recentemente, su Instagram Rosita ha espresso il suo amore per l’uomo più importante della sua vita: scopriamo di chi si tratta, lo conosciamo tutti.

Rosita, chi è l’uomo più importante della sua vita: lo conosciamo tutti | FOTO

Come avrete già immaginato, l’uomo più importante della sua vita è proprio suo padre, Adriano Celentano. In un recente post su Instagram, ha condiviso il video dell’uomo che si esibisce in 24 mila baci. Nella didascalia ha scritto:

“L’uomo!…quello più importante della mia vita. Grazie papà”

Il filmato ha ottenuto migliaia di mi piace e commenti, Rosita è seguita da 66,4 mila follower, non vi immaginerete mai l’entusiasmo dei fan nel vederlo in questa fantastica performance, infatti, non sono mancati i commenti dolcissimi da parte di tantissime persone.

Adriano è amato da tutti, è un personaggio che ha scritto la storia del mondo dello spettacolo italiano. Lui è stato un cantante, attore, conduttore, showman, cantautore, regista, sceneggiatore, compositore, montatore e autore televisivo italiano, impossibile non apprezzarlo. Rosita e Adriano hanno un rapporto davvero speciale, si amano davvero tanto.