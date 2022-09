“Grazie di tutto mammina”, piangono tutti per l’annuncio del principe Carlo: lacrime a Buckingham

Il Principe Carlo fa l’annuncio che spezza il cuore di tutti. Direttamente da Buckingham Palace, la notizia che nessuno si aspettava.

La Regina Elisabetta, la monarca più longeva della storia, dà ogni giorno motivo ai mass media nazionali e internazionali di parlare di sé e del suo entourage.

Non soltanto lei, ma anche i figli, i nipoti, i pronipoti e gli affiliati al clan elisabettiano, sono protagonisti spesso delle prime pagine dei settimanali di gossip e pettegolezzi. Gli scandali reali che sono in grado di regalare alla stampa nazionale e internazionale, attirano ogni giorno l’attenzione di milioni di curiosi, dei fan della Royal Family e soprattutto degli appassionati della famosa dinastia dei Windsor e famiglia.

Arriva proprio dal Regno Unito una notizia che lascia tutti senza parole e a darla è proprio il Principe Carlo che commuove i i sudditi e il mondo. Che cosa sta succedendo nella famosa Royal Family? Scopriamolo insieme.

Il futuro Re lascia tutti di stucco

Il Principe Carlo commuove Buckingham Palace e tutto il mondo. Arriva la notizia che nessuno avrebbe mai voluto ascoltare. Dal 2003, il futuro erede al trono d’Inghilterra e la moglie Camilla, vivono a Clarence House, la proprietà poco distante da Buckingham Palace.

La loro decisione di vivere in quella che fu la casa della Regina madre, non è avvenuta però senza ansia e preoccupazioni. Il Principe Carlo ha deciso di trasferirsi in questa lussuosa abitazione dopo la morte della sua amata nonna e proprio in suo onore ha scelto di rimanere immutate, per quanto riguarda l’arredamento e la struttura, alcune delle numerose stanze che si trovano all’interno della residenza.

Clarence House si trova nel centro di Londra, è circondata da ettari di terreno e da un grande e meraviglioso giardino dove il Principe si occupa in prima persona di coltivare frutta e verdura biologica. Il sovrano è tanto affezionato alla sua dimora e non ha nessuna intenzione di lasciare la sua abitazione.

Il discorso del principe Carlo commuove tutti

Il reale è pronto a infrangere, per la prima volta nella storia, le regole del protocollo reale. Tutti i reali che si apprestano a diventare reggenti d’Inghilterra scelgono come abitazione principale Buckingham Palace, la dimora reale per eccellenza, il fulcro degli affari della vita di corte, il simbolo della storia monarchica.

Ma il futuro Re d’Inghilterra potrebbe sorprendere tutti e spezzare la catena che fino ad ora è stata saldamente tenuta intrecciata dalla Regina Elisabetta: Carlo e Camilla non hanno intenzione di trasferirsi a Buckingham Palace una volta che diventeranno reggenti d’Inghilterra.

In particolare, un discorso del principe Carlo, avvenuto qualche tempo fa, ha fatto commuovere tutti i sudditi. Precisamente, nel periodo del Giubileo d’Oro, durante il quale si celebra l’ascesa della Regina Elisabetta II al trono d’Inghilterra. Probabilmente, quelle parole avrebbero dovuto farci capire che presto sarebbe arrivato un addio.

“Sua maestà, mammina, la portata di questa celebrazione serale e l’effusione di calore e affetto ricevuto in questa settimana giubilare è il nostro modo per dire grazie, grazie dalla tua famiglia, il paese, e il mondo intero”.

Il Principe è pronto a ringraziare ma anche a dire addio a sua madre, la Regina Elisabetta che ormai ha scelto come sua dimora ufficiale Windsor Castle e che sarà più vicina a William e Kate che a breve si trasferiranno ad Adelaide Cottage.

Dunque Carlo è pronto a iniziare una nuova vita lontano da sua mamma e soprattutto dal palazzo reale che da sempre è stato la dimora ufficiale dei sovrani inglesi.