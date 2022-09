Glicemia alta, al posto della cipolla usa questo: diminuisce del 50% | Lo ignorano tutti al supermercato

Svelato qual è l’alimento che aiuta a mantenere bassa la glicemia. Si tratta di un prodotto che tutti noi ignoriamo al supermercato.

Uno dei valori che ciascuno di noi vorrebbe che fosse sempre basso è sicuramente quello della glicemia. Molti italiani, però, soffrono di glicemia alta e non riescono ad abbassare questo valore.

Finalmente arriva l’alimento che abbasserebbe una volta per tutte la glicemia. Possiamo dire addio, quindi, alla glicemia alta con questo prodotto che solitamente non compriamo al supermercato.

Arriva la soluzione per abbassare la glicemia

Si tratta di un alimento dal colore rosso o rosato, ricco di flavonoidi. La dimensione di questo prodotto è davvero ridotta, mentre il suo sapore è intenso.

Proprio per quest’ultima caratteristica, forse, in pochi sanno come usarlo in cucina e per questo la maggior parte evita di comprarlo.

Di questo alimento ne esistono davvero di tutti i tipi! Esiste nella sua versione bianca, in quella rossa, viola, nera e addirittura verde.

Questo alimento, inoltre, non sarebbe unicamente responsabile dell’abbassamento della glicemia, ma anche del valore del colesterolo.

Scopriamo insieme qual è questo alimento indispensabile per la nostra salute!

L’alimento che manca sulle nostre tavole ma è alleato della salute

Avete capito qual è l’alimento che aiuta ad abbassare il valore della glicemia? Si tratta del ravanello!

In base a quanto riportato dalla dottoressa in scienze dell’alimento Maria di Bianco, questo alimento proteggerebbe anche il fegato.

Lo conferma anche lo studio della China Agricultural University, che ammette come i ravanelli siano disintossicanti e purificanti per il sangue.

Un’altra caratteristica dei ravanelli è quella di essere capaci di ridurre le infezioni del tratto urinario; e poi ancora favoriscono la perdita di peso, riducono la pressione sanguigna, si prendono cura della salute della pelle e rafforzano il sistema immunitario.

In ultimo, ma non meno importante abbassano il colesterolo e la glicemia.

I ravanelli possiedono una grande quantità di fibre e di antociani, che sono una specie particolare di flavonoidi, che rinforzano la salute cardiovascolare.

I ravanelli, inoltre, contribuiscono a tenere bassi i livelli di colesterolo, perché si uniscono alle lipoproteine a bassa densità. Infine, come già detto, possiedono un basso indice glicemico e per questo permettono alla glicemia-insulina di non subire sbalzi.

I ravanelli sono perfetti per chiunque sia affetto da malattie come il diabete, ma in ogni caso sono ottimi per chiunque voglia prendersi cura della propria salute.