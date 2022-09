“Due bimbi reali”, mamma a sorpresa in casa Windsor: Carlo tenuto all’oscuro da tutto

Il Principe Carlo viene a sapere del segreto tenuto nascosto fino ad ora: proprio lei mamma a sorpresa. Nuovo gossip a Windsor Castle. Ecco che cosa è accaduto. Davvero da non crederci.

Nuovo giorno nuovo gossip dalla famiglia reale più famosa del mondo.

proprio oggi i riflettori si accendono su un altro componente della casa reale più famosa del mondo, stiamo parlando di lui, del futuro re di Inghilterra.

Il figlio della Regina Elisabetta ha i riflettori puntati addosso, proprio lui viene a sapere del segreto tenuto nascosto fino ad ora: "due bimbi reali" a Windsor Castle, c'entra la principessa Diana.

Dopo la separazione dal Principe Carlo, la principessa del Galles conobbe delle persone che divennero fondamentali presenze nella sua vita: stiamo parlando di Rosa Monckton e di suo marito Dominic Lawson. Proprio Rosa ha tirato fuori un segreto che ha fatto commuovere il mondo.

Lei è stata aiutata dalla principessa Diana ad affrontare uno dei momenti peggiori della sua vita, la scomparsa della figlia nata morta, testimonianza questa, della gentilezza e del buon cuore della principessa Diana anche lontano dai riflettori.

Nel 1993, Rosa rimase in attesa della sua prima bimba che avrebbe portato il nome di Natalia. Purtroppo però, dopo 6 mesi dalla gravidanza, la piccola non riuscì a sopravvivere. La principessa Diana, ricorda Rosa, ha vissuto insieme a lei questo momento drammatico che le fece riaffiorare alla mente il dramma che anche la sua famiglia ben conosceva.

Diana aveva perso un fratello. Lei, che era la quarta figlia del visconte John Spencer e di Frances Roche, nacque un anno e mezzo dopo la morte di John Junior, suo fratello più grande che morì 10 ore dopo la sua nascita. La Spencer non ha mai incontrato suo fratello maggiore ma la sua presenza e assenza, allo stesso tempo, si sono sempre fatte sentire prepotenti nella famiglia Spencer e soprattutto nella vita di Diana.

Svelato il segreto inaspettato

Ha raccontato Phil Dampier, commentatore della famiglia reale e intimo conoscente di Diana:

“Aveva tutti i tipi di problemi nella sua vita e quindi si sentiva meglio ad aiutare gli altri ma ciò non toglie nulla all’importanza di quei gesti per gli interessati”.

Diana aveva davvero un cuore nobile. Come racconta Rosa, la Spencer non si è mai risparmiata per lei. Sapete che cosa ha fatto la compianta principessa del Galles? Ha dato la possibilità alla sua amica di seppellire il corpo della piccola Natalia nel parco di Kensington Palace. Il gesto generoso della principessa è rimasto segreto fino ad ora.

Rosa, in un’intervista al Sunday Night ha raccontato che Diana avrebbe aggirato la sicurezza di corte dicendo loro che avrebbe dovuto seppellire un cagnolino morto in giardino. I suoi maggiordomi scavarono una fossa nella quale fu seppellita poi Natalia.

La principessa organizzò anche un rito funebre al quale parteciparono in tre: Rosa, suo marito Dominic e Lady Spencer. Seppellendo Natalia, è come se in un certo senso Diana avesse seppellito anche il dolore per la perdita di suo fratello maggiore, di questi due bambini mai nati ma che hanno segnato per sempre la vita di Lady D.

Il Principe Carlo, a quanto pare, non era a conoscenza di questa storia ed è stato messo al corrente di tutto solo dopo la confessione inaspettata di Rosa.