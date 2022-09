“Difficile accettarlo”, Un posto al sole: purtroppo ci ha lasciati | Proprio lei se n’è andata

By

Un posto al sole, la serie tv di Rai 3 che appassiona ed emoziona ogni volta milioni di telespettatori. Il pubblico si affeziona moltissimo ai personaggi della fiction, infatti, quando uno dei protagonisti abbandona la storia è un vero trauma per tutti.

Uno dei protagonisti principali di Un posto al Sole ci ha lasciato per sempre. La stagione è ripartita con il botto, dato che l’abbandono ha creato un forte dibattito sui social. I fan della nota serie tv di Rai 3, sono rimasti con il cuore spezzato. E’ stata proprio lei a dire addio alla fiction definitivamente. Ma ad essere amareggiati dalla sua scomparsa non sono solo i milioni di telespettatori, ma anche l’intero cast di Un posto al Sole.

Nello scorso episodio abbiamo assistito ad una delle scene più drammatiche dell’intera storia della serie televisiva napoletana. Sui social, gli attori hanno salutato la collega con messaggi dolcissimi: scopriamo cosa è accaduto.

Un posto al sole: ci ha lasciato proprio lei

Un posto al sole, la storica fiction di Rai 3 è tornata con il botto. Ad attirare l’attenzione del pubblico è stato il colpo di arma da fuoco sparato da Lello Valsano contro Susanna Picardi e Viola.

Le due sono state ricoverate e operate d’urgenza. All’inizio Susanna, sembrava si fosse ripresa, infatti, questo breve recupero le aveva permesso di sposare il suo Niko, ma si è sentita di nuovo male. L’uomo, una notte, sogna la moglie che gli dice che non riuscirà a sopravvivere.

Al suo risveglio, poche ore dopo arriva la brutta notizia. Susanna si è spenta per sempre. Un terribile colpo di scena che ha lasciato il pubblico completamente senza parole. Anche l’intero cast di Un posto al Sole ha espresso tutto il suo dispiacere per l’abbandono alla serie tv dell’attrice, Agnese Lorenzini.

L’addio di Susanna (Agnese Lorenzini): il pianto dopo la puntata di Un posto al sole

Anche la stessa attrice che interpreta Susanna, è scoppiata in lacrime per la morte del suo personaggio. I telespettatori sono rimasti davvero sconvolti da questa scena così tremenda. Subito dopo la messa in onda della puntata, Agnese Lorenzini, nelle sue storie Instagram, ha scritto a tutti i suoi fan:

“Vi voglio bene assai”.

Inoltre, non è riuscita a trattenere le lacrime, infatti, ha solamente aggiunto: “Che puntata, ragazzi”. Le sue lacrime hanno colpito nel cuore tutti i suoi fan ma anche le persone che hanno lavorato con lei, proprio per questo, la maggior parte degli attori di Un posto al sole hanno scritto delle dolcissime dediche per Agnese. Il messaggio che ha attirato più l’attenzione del pubblico, è del suo suo collega Luca Turco, l’attore che interpreta Niko.