Dessert alla frutta, pronto in 5 minuti: basta una fetta per iniziare la giornata col piede giusto

Fa capolino la primavera e con lei un irresistibile voglia di dessert alla frutta, nuove foglie riempiono gli alberi e fiori freschi arrivano, la primavera è un momento di risveglio.

L’aria fresca ci rinvigorisce dopo un lungo e freddo inverno e siamo pronti a goderci il caldo e il sole. Quale modo migliore per festeggiare se non con deliziosi dolci di stagione?

Dessert alla frutta

Il dessert alla frutta è un ciambellone freddo che richiede pochissimo tempo per prepararlo, basta avere una buona varietà di frutta a nostra disposizione.

Un dolce dessert alla frutta leggero e delicato è un’ottima idea per un dolce primaverile. Difficile credere che questa delizia non sia cotta inoltre è un’ottima opzione per una festa o una cena speciale.

Se stai cercando un dessert impressionante, non puoi sbagliare con questo dessert alla frutta!

Ingredienti

1 litro di latte

8 fragole

1 banana

2 bustine di budino creme caramel

2 kiwi

salsa al caramello q.b

mandorle a lamelle q.b

1 mela

biscotti q.b.

mezzo succo di limone

Preparazione

Iniziamo la preparazione del nostro dessert alla frutta, mettendo ben in chiaro tutta la frutta a nostra disposizione per comporlo.

Dunque provvediamo a tagliare a rondelle e a dadini la frutta che metteremo insieme in una ciotola per irrorarla in seguito con del succo di limone, in tal modo non rischieremo di vedere la loro polpa diventare più scura.

Alla fine poniamo da parte la ciotola cosi composta con la frutta. Prendiamo un pentolino e versiamo al suo interno del latte a cui andranno unite le bustine di caramello e iniziamo ad amalgamare impiegando una spatola.

Si mette la pentola a scaldare e si prosegue sempre mescolando fino a quando la composizione non raggiunge l’ebollizione. In seguito, lo si lascia per un altro paio di minuti, mescolando continuamente.

Una volta passati due o tre minuti, spegniamo il fornello e facciamo raffreddare a temperatura ambiente il composto. A questo punto disponiamo di uno stampo per ciambelle e uniamo la frutta che abbiamo tagliato all’inizio.

Sistemiamo in seguito i biscotti che preferiamo al di sopra della frutta, e li sminuzziamo in modo grossolano usando le mani.

A questo punto, basta aggiungere il latte che è stato trattato nello stampo e lo si copre con la pellicola trasparente. Infine, si pone lo stampo in frigorifero e si deve lasciare per un paio d’ore a rassodare. In una padella, intanto, occorre scottare le mandorle tagliate a fettine sottili.

Una volta che sono passate due ore, si può togliere la torta dal frigorifero e posizionarla con cura su un piatto poco profondo. A questo punto basta semplicemente guarnire la superficie con la salsa al caramello e distribuire le mandorle sulla parte superiore.