“Che te sei perso Francè”, look totalmente stravolto per Ilary Blasi: irriconoscibile | FOTO

La famosissima conduttrice televisiva decide di stravolgere completamente il suo look dopo tutto lo scalpore generato dal suo annuncio del divorzio. Ilary Blasi oggi è totalmente diversa, il suo look è davvero mozzafiato. Ecco tutti i dettagli a riguardo: cosa è cambiato.

La famiglia Totti in questi ultimi mesi è stata messa a dura proprio proprio per via del continuo chiacchiericcio che circola sul loro conto ed ovviamente sulla presunta relazione del noto ex calciatore. Sia quest’ultimo e sia la conduttrice però hanno deciso di mantenere il riserbo a riguardo, decisione persa ovviamente per non incrementare chiacchiericci e per preservare la privacy dei figli che attualmente si ritrovano nell’occhio del ciclone. In diverse occasioni abbiamo visto i due diretti interessati particolarmente uniti da un forte legame ma, incredibilmente spesso li abbiamo visti anche sotto una luce diversa. Tutti noi però evidentemente non abbiamo prestato molta attenzione ai dettagli di questi ultimi anni poiché vi sono appunto alcune piccolezze che possono far dubitare.

Come ben sapete la loro relazione è sempre stata sotto i numerosi riflettori, essendo che lei ricopre attualmente il ruolo di conduttrice televisiva e lui per innumerevoli anni ha ricoperto il ruolo di calciatore per la sua amata Roma. Entrambi si sono sempre sforzati nel non far trapelare molti dettagli fuori dalle mura di casa e magari proprio per questo abbiamo sempre presupposto che fra i due la relazione procedeva a gonfie vele.

Evidentemente non è proprio così. Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa si tratta e soprattutto a quando risale il forte cambiamento della nota conduttrice in realtà.

Il cambiamento della conduttrice Ilary Blasi non passa affatto inosservato, ad oggi non mancano i commenti dei fan: tutto ciò che si cela dietro al suo look

Come vi abbiamo già anticipato ad oggi non sappiamo con certezza quando la coppia ha iniziato a riscontrare i problemi nel proprio matrimonio poiché entrambi sono sempre rimasti fedeli all’idea che ciò che accade nelle mura di casa deve rimanere riservato. In diverse occasioni abbiamo visto la famosa conduttrice ridere, scherzare ed ironizzare sul suo legame con Francesco ma forse ci è sfuggito un piccolo dettaglio che, ad oggi, non è passato inosservato. Diversi sono appunto gli amici dell’ormai ex coppia che sostengono che la crisi sia iniziata molto tempo fa.

Il cambio look che riguarda proprio al nota conduttrice infatti risale a diversi anni fa, proprio quando lei decise di cambiare il proprio hairstyle tagliando i capelli molto corti. All’epoca in molti si chiedevano l perché ed inoltre si presuppone che in realtà sia solo una parrucca quella indossata dalla donna. A discapito di questo però c’è qualcuno che pensa che i problemi siano iniziati proprio in quel periodo, d’altronde quando una donna vuole darci un taglio, il taglio lo dà, proprio ai capelli!

Questo ovviamente non significa che il cambio dello stile della donna sia dovuto proprio ad una crisi matrimoniale anche perché sarebbe surreale basare un’intera storia semplicemente su una nuova acconciatura. L’unica cosa certa però è che gli utenti delle varie piattaforme possono volare con la fantasia, alcuni di questi però non perdono l’occasione per ribadire il proprio pensiero al noto ex calciatore. Un commento in particolare infatti si rivolge proprio a lui, con queste tali parole: “Sei uno spettacolo, che te sei perso Francè!”